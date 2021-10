Anyaország, Koronavírus :: 2021. október 28. 18:42 ::

Karácsony: kötelező lesz a maszkhasználat a fővárosi intézményekben, a mozikban és színházakban

Rendkívüli, november elsejétől hatályos intézkedéseket jelentett be Karácsony Gergely főpolgármester a romló járványügyi mutatókra hivatkozva.

Mint megírtuk : Gulyás Gergely miniszter délelőtt novembertől kötelező maszkhasználatot jelentett be a tömegközlekedési eszközökre, de arról is döntött a kormány, hogy a munkaadók jogot kapnak arra, hogy a munkavállalóiknak kötelezően előírják az oltást, illetve az egészségügyi intézményekben látogatási tilalmat vezetnek be.

Karácsony azt írta közösségi oldalán:

Ismét gyáva és kétszínű a kormány járványkezelése, pont azt teszi, aminek elkerülésére a 3. hullám után felhívtuk a figyelmét: késve lép, hárítja a felelősséget, a hatalmi szempontjait jó adag cinizmussal az emberek védelme elé sorolja. A forgatókönyv ismert a 3. hullám idejéről: Budapest dönt, a kormány kritizálja a fővárosi döntéseket, majd a kormány a főváros után kullog. A járványban nagy árat fizetett az ország emiatt a kormányzati hozzáállás miatt, itt lenne az ideje változtatni.

A főpolgármester szerint a közösségi közlekedésben „a hétfőn megfogalmazott ajánlásunk után november elsejétől kötelező a maszkhasználat.”

Tudni kell azonban, hogy a járvány terjedése szempontjából korántsem a közösségi közlekedés a legveszélyeztetettebb, ezért kezdeményezem a kormánynál, hogy a romló járványügyi adatok miatt rendelje el a beltéri maszkhasználatot. Azoknál a fővárosi intézményeknél, ahol erre jogszabályi lehetőségünk van – ilyenek a fővárosi színházak, mozik például –, főpolgármesteri hatáskörben elrendelem a beltéri kötelező maszkhasználatot november elsejétől.

Utóbbi egyébként a könyvtárakra is vonatkozik. Hozzátette: „A kormány úgy próbálja meg a munkaadókra és az önkormányzatokra tolni a felelősséget, hogy információt továbbra sem osztanak meg, egyeztetésekre eddig nem voltak hajlandóak. Ezért kezdeményezem, hogy a ma bejelentett kormánydöntésekről szóló határozatok megjelenése előtt a kormány haladéktalanul egyeztessen az önkormányzati szövetségekkel.”

Karácsony bejelentése után sajtótájékoztatót tartott Kis Ambrus és Tüttő Katalin is. A főpolgármester-helyettesek arról beszéltek, hogy a kormány mai bejelentései kevesek ahhoz, hogy megfékezzék a járványt, az ugyanis csak szigorúbb maszkviseléssel lenne lassítható. Ehelyett a kormány – folytatták – át akarja tolni a felelősséget az önkormányzatokra, miközben az általa folytatott “vakcinabiznisz” eredménye az is, hogy sokan nem vették fel a második oltást sem. A két politikus leszögezte: remélik, hogy a kormány a továbbiakban nyitott lesz a véleményükre, és bevonja majd a Fővárost is a járványügyi intézkedések előkészítésébe.

