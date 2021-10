Anyaország, Koronavírus :: 2021. október 28. 12:20 ::

Még hogy nincs kényszerítés: a munkaadók kötelezővé tehetik az oltást, maszk kell a tömegközlekedésben

Gulyás Gergely a mai Kormányinfón bejelentette, az előrejelzések sokfélék a járvánnyal kapcsolatban, de a negyedik hullámban a fertőzöttek száma ugrásszerűen nőni fog, a kórházban kezeltek száma kisebb mértékben, de szintén emelkedni fog, a helyzet intézkedéseket indokol. /Frissülő cikk./





Fotó: Papajcsik Péter / Index

A következő döntések születtek:

A munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek és a vállalkozások jogot kapnak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják a védőoltást az alkalmazottak számára, ha ezt szükségesnek látják.

A közösségi közlekedési eszközökön november elsejétől kötelező a maszkviselés.

Az egészségügyi intézményekben látogatási tilalmat vezetnek be. A szociális intézményekben az intézményvezetők dönthetnek erről.

Gulyás Gergely ezután az oltások fontosságát hangsúlyozta, és remélik, hogy a negyedik hullám ezekkel az intézkedésekkel és a vakcinákkal megfékezhető. Az állami szerveknél széles körben elő fogják írni az oltási kötelezettséget, az önkormányzatoknál a polgármesterek lesznek jogosultak dönteni erről.

Kötelező oltás az állami intézményekben

Állami intézményekben kötelező lesz a védőoltás, de mit tud lépni a kormány, ha az Alkotmánybíróság ezt nem engedi? Abban az esetben semmit, mondta Gulyás. A kormány az alkotmányt tudja módosítani, de a miniszter őszintén bízik benne, hogy a döntéseik az európai normáknak megfelelők.

Kirúghatják azokat, akik a kötelezővé tétel után sem oltatják be magukat

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta, hogy a munkáltatók két oltást tehetnek kötelezővé a koronavírus elleni vakcinából, de orvosi papírral igazolható, ha valaki egészségügyi okok miatt nem kaphatja meg az oltást. Azok a munkavállalók, akik a kötelezővé tétel ellenére sem oltatják be magukat, fizetés nélküli szabadságra küldhetők, de egy év eltelte után a munkaviszonyukat is meg lehet szüntetni. Az erről szóló rendelet 1-2 napon belül megjelenik, vélhetően december 15-ig kell felvennie az első vakcinát azoknak, akiknél előírja azt a munkáltató.

" Vizsgálja" az emelkedő benzinár okozta helyzetet a kormány

"Folyamatosan vizsgálják", hogy a magyar gazdaságnak és a háztartásoknak milyen terhet jelent az emelkedő benzinár. A jövedéki adó mértékét a kormány 2010 óta nem emelte, sőt, amikor lehetőségük volt rá, csökkentették. Ez eddig szerény mértékben mérsékelte a benzinárat - folytatja Gulyás Gergely, de keresik a további lehetőségeket.

Adókedvezmények is kellenek a megállapodáshoz a minimálbérről

A minimálbér-tárgyalások zajlanak, a garantált bérminimumról is szó van. A megállapodáshoz a másik oldal adókedvezményeket kér, ez elsősorban szocho-csökkentés, de másik két adónem csökkentése is felmerült, az egyik a helyi iparűzési adó, utóbbi esetben lesz újra kompenzációs mechanizmus is.

Hogyan tovább?

További járványügyi szigorításokkal kapcsolatban, kérdésre válaszolva Gulyás azt is elmondta: a járványhelyzetre tekintettel mindig vizsgálják, hogy milyen döntéseket szükséges hozni.

Mi a helyzet a pedagógusok béremelésével?

Gulyás Gergely szerint a jogszabályoknak megfelelően kell tárgyalni, ha sztrájkfenyegetettség van. A miniszter hozzátette, hogy az általános kedvezmények mindenkinek segítenek, de van a költségvetésnek egy teljesítőképességi határa, jó lenne megállapodni, de nem biztos, hogy a vélemények a végén találkoznak.

Mikor valósulhat meg a pedofil-nyilvántartás?

A pedofil-nyilvántartás mikor valósulhat meg? – tették fel a kérdést. Gulyás Gergely azt válaszolta, hogy 2022-ben február elsejével lép életbe a szabályozás, és addigra meglesz a nyilvántartáshoz szükséges informatikai fejlesztés is. A kérdésre, hogy milyen eredményeket vár tőle a kormány, Gulyás Gergely azt mondta, hogy ahol Európában van, ott visszatartó ereje van.

Nem akarnak lezárást, de mondtak már sok mindent, és azok ellenkezőjét is



Az országot lezárni semmilyen körülmények között nem akarják még egyszer, szögezte le Gulyás Gergely egy újabb járványügyi szigorításokkal kapcsolatos kérdésre.

Még a kötelező oltás általános bevezetéséről is "legitim" lehet a vita

Gulyás Gergely a bejelentett szigorításokról elmondta: igyekeztek felmérni, hogy milyen a közszféra oltottsága. „Összességében magasabb, mint a társadalomban – tette hozzá az arányokkal kapcsolatban. A fegyveres testületeknél alacsonyabb.

A kötelező oltás általános bevezetése alkotmányos aggályokat vethet fel, de legitim vitának tartja Gulyás Gergely. A munkahelyek esetében a szükségszerűséget és a célhoz kötöttséget vették figyelembe az új szigorításoknál.

(Index nyomán)

Ez sem tartott sokáig: "elköszönhetünk tőle, fuss el véle, viszontlátásra!" - Orbán: kedves maszk, gudbáj!