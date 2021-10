Anyaország, Koronavírus :: 2021. október 29. 07:47 ::

Bekerült a közlönybe a kötelező oltás és maszkviselés

Gulyás Gergely Miniszterelnökségért felelős miniszter a csütörtöki kormányinfón jelentette be, hogy a munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek előírhatják a koronavírus elleni védőoltást az alkalmazottaknak, a kormány munkaadóként előírja az oltást, a közösségi közlekedésben pedig november 1-től kötelező lesz a maszkviselés. Késő este megjelentek a Magyar Közlönyben az ezeket részletező rendeletek is - írja a Telex.

Maszkviselés a közösségi közlekedésben

A hat évnél fiatalabbak, az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal élők és az autisták kivételével a tömegközlekedési eszközökön mindenkinek kötelező az orrát és a száját is elfedő maszkot viselnie.

Ugyanez vonatkozik a pályaudvarok, állomások és megállóhelyek utasok előtt megnyitott részeire is. Viszont a járművek vezetői a zárt vezetőfülkében nem kell, hogy maszkot viseljenek.

A maszkviselés elmaradását pótdíjhoz is köthetik, és aki a sofőr vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli a meghatározott módon a maszkot, vagy nem száll le, azt le kell szállítan,i és rendőri intézkedést is kezdeményezhetnek vele szemben.

A nem állami vagy önkormányzati munkahelyeken előírható oltás

A munkáltató előírhatja a védőoltást, amiről elektronikus úton, emailben vagy papír alapon tájékoztatnia kell a dolgozót. Kivételt képeznek azok, akiknél egészségügyi indokból az oltás ellenjavallt, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja.

A munkáltató határozza meg a védőoltásra szabott határidőt, ami egydózisú oltóanyagnál az adott oltás, kétdózisúnál az első adag esetén legalább 45 nap kell, hogy legyen. A második dózisról az áll a rendeletben, hogy azt az oltóorvos által meghatározott időpontban kell megkapni.

Ha valaki nem kapta meg az oltást a meghatározott határidőn belül, akkor a munkáltató fizetés nélküli szabadságra küldheti. Ha pedig ennek elrendelésétől számítva eltelt egy év, és továbbra sem igazolja az oltottságát, vagy nem mutat be orvosi igazolást, akkor a munkaviszonyát felmentéssel vagy felmondással azonnali hatállyal megszüntethetik.

Ha viszont valaki megkapja a védőoltást ezen időszak alatt, akkor a munkáltató azonnal meg kell, hogy szüntesse a fizetés nélküli szabadságot.

Állami és önkormányzati intézményeknél dolgozók esetében

Az állami intézmények dolgozói közül 2021. december 15-ig kell megkapnia az egydózisú oltást vagy a kétdózisú oltóanyag első adagját annak, aki a munkavégzése során ügyfelekkel rendszeresen találkozik, akire ez nem vonatkozik, annak 2022. január 31. a határidő.

Arról, hogy az adott dolgozó melyik kategóriába tartozik, a munkáltató dönt, és legkésőbb november 15-ig elektronikusan vagy papír alapon tájékoztatnia kell az alkalmazottat erről, illetve a jogi következményekről, ha nem oltatja be magát. Ebben az esetben is mentesülnek az oltás alól, akiknek egészségügyi okokból nem javasolt, és erről igazolást mutatnak be.

A munkáltató felhívására öt napon belül kell igazolnia a dolgozónak, ha megkapta az oltást. Aki a határidőig nem oltatja be magát, azt felszólítják, hogy ezt 15 napon belül tegye meg. Ha ez nem történik meg, és orvosi igazolással sem mentesül, akkor fizetés nélküli szabadságot rendelnek el.

Ha egy éven belül sem kapja meg az oltást, akkor azonnali hatállyal elbocsáthatják. Ha viszont időközben beoltják, akkor a munkáltatónak haladéktalanul meg kell szüntetnie a fizetés nélküli szabadságot. Azt is írták, hogy a rendeletben foglaltak végrehajtását a kormány által kijelölt szerv ellenőrzi.

A rendvédelmi szerveknél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál dolgozók vagy tartós külszolgálaton lévők esetében az illetékes miniszterek eltérő határidőket állapíthatnak meg.

Az önkormányzati fenntartású intézmények esetében a fenntartó önkormányzat szerinti település vagy kerület polgármestere, fővárosi fenntartású intézményeknél a főpolgármester dönt arról, hogy alkalmazza-e a rendeletben foglaltakat. Az oltás határideje ebben az esetben is legalább 45 nap kell, hogy legyen.

A rendeletek november 1-jén lépnek hatályba.