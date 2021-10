Anyaország :: 2021. október 29. 10:33 ::

KSH: nemcsak a koronavírus szedett áldozatokat 2020-ban, más halálokok is megugrottak

Óriásit nőtt a magas vérnyomás és a cukorbetegség miatt elhunytak száma, a hörghurut, tüdőtágulat és asztma viszont sokkal kevesebb áldozatot szedett, mint egy évvel korábban - derül ki a KSH 2020-at bemutató, most kiadott Demográfiai évkönyvéből. A koronavírus áldozatainál közel 700-zal alacsonyabb szám szerepel, mint amiről az operatív törzs idén január 1-jén tájékoztatást adott.

Elkészítette a Központi Statisztikai Hivatal a 2020-ról szóló Demográfiai Évkönyvet. A kiadványból kiderül, hogy tavaly 141 002 magyar halt meg, 11 399-cel több, mint 2019-ben. Már az is sokatmondó adat, hogy ennyire sok haláleset egy évben utoljára 1999-ben volt, de ez az összehasonlítás azért nem a legjobb, mert akkor még 10,25 millió magyar élt, 2020 elején pedig már csak 9,77 millió, tehát lakosságarányosan sokkal rosszabb volt a 2020-as helyzet.

Ha tehát lakosságarányosan nézzük, az ezer főre jutó 14,4 haláleset nem a legrosszabb, békeidőben mért adat, de csak azért nem, mert az 1993-as 14,5 még rosszabb volt – abban az évben egyszerre ugrott nagyot a szívproblémák, a légzési problémák és a májbetegségek miatt elhunytak száma. Ez a két év viszont sokkal rosszabb, mint az elmúlt évtizedekben bármi más, utoljára ennél magasabb halálozási arányt 1930-ban mértek (1949-ig még tízévenként vették fel az adatokat, 1944–45-ből tehát nem ismerünk pontos számot, nyilván akkor rosszabb lett volna az arány).

A mostani adatközlés nagy újdonsága az, hogy eddig csak összesített adatokat adtak ki 2020-ról, most viszont már nyilvánosak a halálokok is. Így kiderült, hogy 2020-ban, a koronavírus első és második hulláma alatt 8981 magyar halt meg a Covid–19 miatt.

Ez ellentmond annak, hogy 2021. január 1-jén a kormány járványügyi tájékoztató honlapján az jelent meg: 2020 utolsó napjáig 9667 áldozata volt a járványnak.

És az is látszik, hogy jókorát nőtt a halálesetek száma a covidosok nélkül is: ha a 11 399-es növekedésből kivonjuk a 8981 koronavírus miatt elhunytat, még mindig meg kell magyarázni egy 2418 fős növekedést.

Sőt, vannak olyan halálokok is, amelyeknél látványos csökkenést mértek. Közlekedési balesetben például a 2019-es 720 után 2020-ban csak 554-en haltak meg – nem kell nagy bátorság azt feltételezni itt, hogy ennek egyszerűen az az oka, hogy sokkal kevesebbet voltak kint az emberek a lezárások alatt –, de az egyéb balesetekben elhunytak száma is 231 fővel csökkent. A hörghurut, tüdőtágulat és asztma miatt elhunytak száma esett a legnagyobbat, 6262-ről 5352 főre. Sőt, minimális, 187 fős csökkenést mértek a rákban elhunytaknál is, ők így is 32 ezernél többen voltak.

Az elhunytak száma a Covid mellett nagyrészt azért nőtt még, mert hatalmasat ugrott a magas vérnyomáshoz és a cukorbetegséghez köthető halálesetek száma.

A magas vérnyomáshoz kapcsolt halálesetek száma 2157-tel nőtt, 9810-ről 11 967-re, a cukorbetegségben elhunytaké pedig pontosan 700 fővel, 3072-ről 3772-re. (Ez az utóbbi 20 százalék feletti növekedés különösen ijesztő ugrás, jó kérdés, hogy mennyire függ össze a járvány, illetve az amiatt került egészségüggyel - a szerk.)

Kimondottan nagyot nőtt az öngyilkosság miatt elhunytak száma is. A 2019-es 1550 főről 1706-ra változott a számuk, vagyis egy kilencéves csökkenő folyamat tört meg (a lezárások biztos segítettek... - a szerk.). Emberölés áldozatai pedig 306-an lettek, 30-cal többen, mint egy évvel korábban.

