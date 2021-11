Anyaország :: 2021. november 3. 17:52 ::

Orbán: koreai egyetemi kampusz létesülhet Budapesten

Megkezdték a tárgyalásokat egy komoly nagy koreai egyetemi kampusz létrehozásáról Budapesten - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a magyar fővárosban tartott rendezvényen.

A kormányfő a V4-Korea Üzleti Fórum megnyitóján kiemelte: a Magyarország és Dél-Korea közötti - egyébként szívélyes, jó és baráti kapcsolatokat - egy szinttel feljebb emelik, stratégiai szintre, és a gazdaságon túl kiterjesztik a tudományra, a kutatásra és az oktatásra is.

A magyar miniszterelnök arról is beszélt, hogy minél szélesebb és mélyebb együttműködés lesz Dél-Korea és az Európai Unió, Dél-Korea és a visegrádi négyek (V4), illetve Dél-Korea és Magyarország között, annál hamarabb nyeri vissza az egész európai kontinens versenyképességét a világgazdaságban.



Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Dél-koreai elnök: a koreai cégek a V4 gazdaságának motorjává váltak

A dél-koreai vállalatok rendkívül aktívvá váltak a visegrádi országokban (V4), a V4 gazdaságának motorjává váltak - jelentette ki a dél-koreai elnök szerdán Budapesten.

Mun Dzse In a V4-Korea Üzleti Fórumon hangsúlyozta: Dél-Korea és Magyarország megerősítette az egymás iránti bizalmat, a két ország sok mindenben tud együttműködni, ami segíthet a világjárványt követő gyorsabb újjáépítésben is.

Kiemelte: tavaly a járvány ellenére is erősödött a kétoldalú kereskedelem, és idén is jelentős növekedés várható. Az együttműködés a V4-ekkel pedig azért fontos, mert hídszerepet töltenek be Európa felé, ezért Dél-Korea szeretne továbbiakban is szorosan együttműködni a térség országaival - tette hozzá.

(MTI)