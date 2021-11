"Eddig úgy gondoltuk, mindenkit megillet a jog, hogy ha nem kíván ilyen szenzitív témáról beszélni, mint az egészségi állapota, akkor méltósággal végezhesse a munkáját úgy, ahogy szeretné. Úgy tettünk, mintha nagyjából minden rendben lenne. Azonban eljött az idő, amikor, amennyiben Szekszárd érdekeit tartjuk szem előtt, ki kell mondani: ehhez a színjátékhoz már nem szabad asszisztálni" - olvasható az Éljen Szekszárd-frakció közleményében, amelyet Bomba Gábor jegyez.

A közlemény arról szól, hogy a korábban Szekszárdon többségbe került frakció úgy látja, a fideszes Ács Rezső polgármester nem tudja ellátni hivatalát egészségügyi okok miatt.

Egy éve, 2020. november 1-jén jelentette be Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, hogy beteg. (…) Tavaly azt kértük a polgármestertől, hivatalát csak addig töltse be, amíg szellemileg képes a helyes döntéseket meghozni, a várost képviselni első számú vezetőként, és amíg állapotában jelentős változás nem áll be. Bár, ahogy egy éve is, most is a lehetőségekhez képest jó egészséget és hosszú életet kívánunk a polgármester úr számára, ki kell mondani: nincs már valódi vezetője a városnak. A közgyűléseken polgármester úr beszéde sokszor érthetetlen, lassú, mozgása koordinálatlan. A legutóbbi közgyűlésen is csak a napirendek közel egyharmadáig vezette az ülést, de addig is gyakran a szereptévesztésben lévő jegyző válaszolt helyette a feltett kérdésekre.