Már vígan facebookozgatnak a budai milliárdost kifosztó, majd elégető cigánybűnözők

Néhány hete újra vígan facebookozgatnak a budai milliárdost, Mészáros Istvánt hónapokig fogva tartó, kifosztó, majd elégető cigánybűnözők. Makai Zsolt „Dominique Domenico”, Kiss József „Joshua Klein” álnév mögé bújva tett közzé bejegyzéseket a közösségi oldalon a közelmúltban. Ez azért meglepő, mert a nevezetteknek - „normál üzemmód” szerint - börtönben kellene lenniük, letartóztatásban. De, mert a Budakörnyéki Járásbíróság 2021 októberében úgy látta, hogy a gyanúsítottakkal szemben elégséges az enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása is, bűnügyi felügyeletbe - korábbi nevén házi őrizetbe - helyezte őket, sokadszorra bizonyítva azt, hogy ebben az országban nincs „normál üzemmód”. Csak agyrém, írja a Privátkopó.info.



Az emberöléssel gyanúsított Kiss József már otthon „kempingezik”

Amint arról a bűnügyi portál nyomán korábban több cikkben is beszámoltunk: egy cigánybűnözőkből álló banda hónapokig fogva tartotta, bántalmazta azt a budai milliárdost, aki végül 2020. augusztus 10-én, Bár községben található kastélyában lelte halálát. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság gyanúja szerint Mészáros István bűncselekmény, emberölés áldozata lett. Az ügyben 2020 októberében több személy - köztük Makai Zsolt, Makai Géza és Kiss József - letartóztatásba került. Akkor még „csak” sikkasztás, lopás és pénzmosás gyanújával, az üzletembert terrorizáló bűnözők ugyanis intenzíven fosztogatták Mészáros vagyonát, több százmillió forintot tüntettek el.

Az elégetett Mészáros István halála ügyében 2021. június 7-én történt fordulat, amikor a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság emberöléssel gyanúsította meg Kiss Józsefet. Az életvédelmi nyomozók mindenre kiterjedő, aprólékos munkát végeztek annak érdekében, hogy erős bizonyítékokkal alátámasztott megalapozott gyanút közöljenek az elkövetővel. Az illetékes bíróság is így látta, és emberölés gyanúja miatt elrendelte Kiss letartóztatását.

Mindössze öt hónap telt el azóta, de Kiss József már otthon „kempingezik”. És nem csak ő, hanem a Makai-banda minden tagja. Az illetékes bíróság ugyanis néhány hete úgy döntött, hogy semmi szükség - a nyomozó hatóság gyanúja szerint - a budai milliárdos életét kioltó gyilkos, valamint többszörösen büntetett előéletű társai letartóztatásának fenntartására - hazaengedte az egész brigádot. Kiss József, Makai Zsolt, Makai Géza és bűntársaik a továbbiakban otthon, nyugodt körülmények között egyeztethetik a jövőbeni vallomásaikat. Elég ehhez személyenként napi egy darab eldobható telefonkészülék és más nevére vásárolt feltölthető SIM-kártya (amit ugyancsak naponta cserélnek), és nincs az a biztonsági szervezet, amely képes lenne lehallgatni az egymás között folytatott beszélgetéseiket.



Makai Zsolt (b) és Kiss József (j): összebeszélésüktől egy kicsit sem tart a bíróság, szökésüktől, elrejtőzésüktől meg pláne

A Budakörnyéki Járásbíróság szemrebbenés nélkül figyelmen kívül hagyta a gyanúsított és a potenciális gyanúsítottak összebeszélésének lehetőségét, tette ezt a nyomozás olyan stádiumában, amikor az emberölés esetleges felbujtójának és további lehetséges elkövetőinek felderítését végzi a bűnügyi hatóság.

Az emberölés a legsúlyosabb bűncselekmény, amellyel összefüggésben alappal feltételezhető, hogy a gyanúsított elrejtőzhet, megszökhet. A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája szerint Kiss esetében ez fel sem merülhet, ő csendesen otthon fog üldögélni, cigizget, tudományos könyveket olvasgat, időnként SpongyaBobot néz, és birkatürelemmel várja a büntetőeljárás befejezését.

Ugyanez a helyzet Makai Zsolttal, a „szellemi” vezérrel is, akit - egyelőre - „csak” sikkasztással, lopással és pénzmosással gyanúsít a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Ő is hazamehetett, hogy kipihenje a börtönélet viszontagságait. Pedig, ha valakivel kapcsolatban alappal feltételezhető a szökés, elrejtőzés, vele szemben hatványozottan.

Részlet a nol.hu 2012. november 6-án megjelent cikkéből:

Kilenc év fegyházra ítélte első fokon a Budapest Környéki Törvényszék kedden a szökésben lévő Makai Zsoltot, aki társaival 2008 decemberében fegyveresen betört egy vecsési családhoz, és a családfőt (a Jobbik akkori, a Mi Hazánk Mozgalom jelenlegi helyi elnökét) olyan súlyosan bántalmazta, hogy az életveszélyes állapotba került. Az ügy másodrendű vádlottja, Kóté László nyolc év fegyházbüntetést kapott első fokon. Az ítélet nem jogerős. Az ügyész három nap gondolkodási időt kért, a 2012 júliusában a házi őrizetét elhagyó és azóta szökésben lévő Makai Zsolt ügyvédje védencének távollétében fellebbezést jelentett be, enyhítést kérve, míg Kóté László és védője elsődlegesen felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. A többszörösen visszaeső Makai Zsolt és büntetett előéletű társa nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények vádjával került bíróság elé. (A négytagú társaság harmadik tagjának, B. Attila harmadrendű vádlottnak az ügyét elkülönítette a bíróság, és az eljárást felfüggesztette utólagosan bekövetkezett elmebetegség miatt, míg a negyedik elkövető személyét nem sikerült meghatározni.) A vádirat szerint Makai Zsolt és társai 2008. december 15-én hajnalban betörtek egy vecsési családi házba, mert úgy hallották, hogy ott nagy értékek vannak. A családfőt megverték, annak feleségét és a többi családtagot megkötözték. A támadók azzal fenyegetőztek, hogy megölik őket, illetve elviszik a kislányukat. A vádlottak arany ékszereket, készpénzt vittek el a házból. A családfő a bántalmazás következtében életveszélyes állapotba került. A Fülöp Ágnes vezette öttagú tanács Makai Zsoltot bűnösnek mondta ki, mint társtettest kétrendbeli rablás, egyrendbeli testi sértés, egyrendbeli magánlaksértés, valamint a személyi szabadság négyrendbeli megsértése miatt. Kóté László esetében hasonlóan döntött a bíróság, őt az egyrendbeli testi sértés bűntettében bűnsegédként mondták ki bűnösnek. A tanács elnöke rámutatott: az elkövetők szándékegységben, csoportosan követték el tettüket. A szóbeli indoklás szerint súlyosító körülmény volt a többszörös visszaesés, illetve a büntetett előélet, enyhítő körülménynek számított az időmúlás (az elkövetés óta csaknem négy év telt el).



Öröm, boldogság: a hétpróbás bűnöző, Makai Zsolt és mindenben hű élettársa, Ujvári Viktória

Makai Zsolt tehát korábban alapot szolgáltatott arra, hogy feltételezhető legyen vele szemben a szökés, elrejtőzés lehetősége, hiszen 2012-ben már megtette ezt. A Budakörnyéki Járásbíróság ezzel szemben azt feltételezi, hogy Makai Zsolt bűnöző „úr” már jó útra tért, megszelídült és esze ágában sincs tiplizni. Otthon vigyáz rá majd szerető, hű élettársa, aki egyébként olyan végrendelettel rendelkezik - és azt be is nyújtotta a közjegyzőnek a hagyatéki eljárásban -, hogy az elégetett Mészáros István, nem sokkal a halála előtt, minden vagyonát - milliárdokat - „ráhagyta”. A nő állítása szerint a később megölt férfi az élettársa volt. Úgy, hogy egy percet sem éltek együtt. Már csak azért sem, mert Ujvári Viktória hosszú évek óta Makaival él, közös gyerekük is van, ez pedig komoly akadályozó tényezőként merülhet fel abban, hogy azonos időben egy másik férfi élettársa is legyen.

Milyen körülményeket vélhetett meglátni a bűnügyi iratokban a nyomozási bíró, amelyek végül arra sarkallták, hogy hazaengedje ezeket a „példás előéletű”, „áldott jó embereket”?

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság életvédelmi nyomozói precíz munkát végeztek, számos igazságügyi szakértői véleményt szereztek be gyanújuk alátámasztására, amelyek közül most kettőből szemezget a Privatkopo.info.

A főkapitányság által kirendelt szakértő a 2021. június 27. napján kelt „Tűzvédelmi igazságügyi szakértői véleményében” - egyebek mellett - a következő megállapításokat tette.

Az igazságügyi vegyészszakértő vizsgálata korábban megállapította, hogy a tűz okozásához alkoholos tartalmú folyadékot használtak. A jelenlegi adatok alapján etanolt (etil-alkohol) használtak a tűz gyorsításához, amely a mintákban kimutatható volt. (…) Nyomozati adatok vannak arra, hogy a kastély padlásterében is használtak alkoholos éghető folyadékot. Nem zárható ki, hogy a földszinti tűz okozásával egyidőben vagy közel azonos időben a padlástérben is tüzet okoztak. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a földszinten tüzet okoztak, azonban belocsolták a padlásteret is éghető folyadékkal, amelynek gőze a földszinten okozott tűz következtében gyulladt meg. (…) A megküldött iratokat tanulmányozva erős kétely merült fel bennem, hogy a 2020. augusztus 8-i (első) tűzesetet az elhunyt okozta, azaz a kanapén a tüzet Mészáros István gyújtotta meg. Szakmai tapasztalatom szerint nem életszerű az, hogy egy személy öngyilkossági szándékkal tüzet okoz, majd meggondolja magát és egy olyan helyiségbe menekül, melynek az ablakán rács van és innen kér segítséget. Nem logikus, hogy ha az elhunyt okozott tüzet öngyilkossági szándékkal, de közben meggondolta magát, akkor miért nem a bejárati ajtó felé menekült, közvetlenül a szabadba. Felmerül a kérdés, hogy biztosan egyedül volt a később elhunyt Mészáros István az ingatlanban a kanapé meggyulladásakor? Az éjszakai időben tüzet okozó akár az ingatlanban is elbújhatott. Esetleg a tűz okozása után elhagyta az épületet, Mészáros István pedig magára zárta a bejárati ajtót, a tüzet megpróbálta eloltani, majd mivel az nem sikerült, a fürdőszobába menekült. Összefoglalva: az a véleményem, hogy az első tűzesetnél (2020. augusztus 8.) megpróbálták a házat Mészáros Istvánra gyújtani, amely nem sikerült, a tűz az oxigén elfogyása miatt a zárt helyiségben kis lánggal égett, füstölt. A második alkalommal (2020. augusztus 10.) - már „tanulva” az első tűzesetből - biztosra mentek. Előbb a sértettet megölték, majd égésgyorsító folyadék segítségével olyan tűzesetet próbáltak okozni, amely minden nyomot eltüntet. Mindezt az öngyilkosság látszatát keltve.

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazságügyi Orvostani Intézet által 2021. június 21-én kiállított „Igazságügyi orvosszakértői vélemény” - egyebek mellett - az alábbiakat tartalmazza:

Az eddig beszerzett orvosszakértői vélemények és NEAK adatok szerint néhai Mészáros István holttestéből származó mintákból több, korábban neki felírt és kiváltott gyógyszer (Parnassan, Mirzaten Q-tab, Asentra) hatóanyagát, valamint több, részére nem felírt gyógyszer (Seduxen, Leponex, Tiapridal) hatóanyagát, lebomlási termékét is ki lehetett mutatni. (A Seduxen szorongásoldó készítmény, amelynek erős nyugtató hatása van. A Leponexet olyan skizofrén betegek kezelésére alkalmazzák, akik egyéb, skizofrénia ellenes készítményekre nem reagálnak. A Tiapridal nevű gyógyszert az orvos idegrendszert érintő betegségek kezelésére írhatja fel. - Privatkopo.info) (…) A Parnassan hatóanyag koncentrációja úgy is meghaladta a terápiás koncentrációt, hogy a hőterhelés következtében kialakuló erőteljesebb bomlás szerepe nem ismert. A nyomozás adatai szerint néhai Mészáros Istvánnak ezen gyógyszereket alkohollal együtt, sokszor a sértett ittas állapotát kihasználva adagolták. (…) A kimutatott gyógyszerek közül a Parnassan, a Mirzaten, a Tiapridal, a Seduxen és a Leponex központi idegrendszeri hatását - így kiemelten a szedatív hatást - az alkohol együttes alkalmazása fokozza. Súlyos esetben ennek következményeként akár légzésbénulás is felléphet. A gyógyszerhatóanyagok együttes alkalmazása során továbbá számolni kell azzal is, hogy azok egymás hatásait is fokozhatják. A Seduxen és a Leponex esetében az alkohol adott hatóanyagokkal történő fogyasztása kifejezetten tilos a felerősödő szedatív hatás miatt. (…) A boncolás során biztosított mintából kimutatott gyógyszerek okozhatták néhai Mészáros István halálát - különösen legyengült állapot mellett.

Az igazságügyi szakértői vélemények alapján kijelenthető, hogy Mészáros István bári kastélyát 2020. augusztus 10-én szándékosan felgyújtották, amelyhez úgynevezett égésgyorsítót (etanolt) használtak. A két nappal korábbi, 2020. augusztus 8-i tűzeset is gyújtogatás eredménye lehetett, a cselekményt a budai milliárdos életének kioltása szándékával követhették el - csak akkor még „amatőr” módszert alkalmaztak az elkövető(k). Ugyancsak bizonyítást nyert, hogy az üzletembert - idegrendszerre ható anyagokkal - durván gyógyszerezték és közben alkohollal itatták. Ez akár Mészáros halálát is okozhatta, nem zárható ki, hogy még azelőtt életét vesztette, hogy rágyújtották a kastélyát.



Makai Géza is vigyoroghat, nem kell tovább ennie a börtönkosztot

Mindezek ismeretében a Budakörnyéki Járásbíróság arra jutott, hogy teljesen felesleges a feltételezett elkövetőt rács mögött tartani az emberölés bűntette miatt indult eljárás kapcsán, menjen csak szépen haza, és részletesen beszélje meg potenciális gyanúsított-társaival, miket hazudozzanak a nyomozóknak a továbbiakban.

Végezetül két példa a jelenből arra, hogy a budai milliárdos megölésével össze sem hasonlítható, úgynevezett fehérgalléros, gazdasági jellegű bűnügyekben mennyivel szigorúbban jártak el az illetékes bíróságok:

Bátaszéki Zsolt szolnoki vállalkozó néhány százmillió forintos pénzmosás gyanújával 14 hónapot töltött letartóztatásban és 13-ik hónapja van bűnügyi felügyeletben (házi őrizet).

Fekete Dávidot még májusban vették őrizetbe a rendőrök. A 35 éves férfit - aki egykor a Megasztár című műsorban tűnt fel - közokirat-hamisítással és tíz, vagyon elleni bűncselekmény elkövetésével vádolják, a gyanú szerint több mint 100 millió forintos kárt okozhatott. 6 hónapja „várakozik” letartóztatásban.

Jogosan merülhet fel a kérdés a Budakörnyéki Járásbíróság döntése kapcsán: a brutális, többszörösen büntetett előéletű, házi őrizetből szökdöső cigánybűnözők közel sem olyan veszélyesek a társadalomra, mint a nem cigány, erőszakmentes bűncselekmények elkövetésével gyanúsított, büntetlen előéletű személyek?

A bíróság határozata egyébként nem jogerős, az ügyész fellebbezést jelentett be, amelynek azonban nincs halasztó hatálya.

A Privatkopo.info elektronikus levélben megkereste a Budakörnyéki Járásbíróságot, amely a portál által feltett kérdésekre a cikk megjelenéséig nem válaszolt.