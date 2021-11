Anyaország :: 2021. november 14. 10:05 ::

Mi Hazánk: meg kell fékezni az üzemanyagár-robbanást, de a kormány intézkedése elkapkodott

Üdvözli a Mi Hazánk, hogy a kormány végre belátta az elszabadult üzemanyagárakat meg kell fékezni. A jelenlegi lépés viszont, csak egy gyors elkapkodott intézkedés, amellyel elejét akarják venni a nagyobb felháborodásnak - írja közleményében Szajlai János, a Mi Hazánk Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezője, a párt országgyűlési képviselőjelöltje. Alább a folytatás.

A csütörtökön megjelent kormányrendelet szerint november 15-től az ESZ-95-ös benzin és a gázolaj legmagasabb kiskereskedelmi bruttó ára 480 forint lehet literenként. Ez azonban nem a kormány bevételének csökkentését jelenti, hiszen a kormányzati hatáskörbe tartozó elemek, mint a jövedéki adó, a készletezési díj és a világrekorder 27%-os áfa esetleges csökkentése szóba sem kerül. A rendelet gyakorlatilag lenullázza a kiskereskedelmi árrést, ami a benzinkutak többségét üzemeltető kisvállalkozásokat nehéz helyzetbe hozhatja.

Nem tisztázott az a része sem a rendeletnek, amely az időtartamát szabja meg: 3. § (2) ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. Jelen állás szerint 2022. január 1-jén hatályát veszti a covid elleni védekezésről szóló törvény, tehát azzal együtt ez a kormányrendelet is. Ezzel a hangzatos három hónapos időtartam, máris másfél hónapra csökken, hacsak nem tudja már most a kormányzat, hogy januárban ismét meg fogják hosszabbítani a rendkívüli jogrendet.

A Mi Hazánk Mozgalom – mint azt már nyár közepén, 450 forint körüli benzinárnál jeleztük - továbbra is az üzemanyagok adóterheinek csökkentését tartja hosszabb távon is megfelelő megoldásnak. Különösen felháborító az üzemanyagok árösszetételében, hogy a jövedéki adóval már megterhelt üzemanyagárra rakódik rá az áfa. Ha nem adóztatnák meg az adót is, akkor a jelenlegi árak helyett a benzin 32,4 Ft-tal, a gázolaj pedig 29,8 Ft-tal lenne olcsóbb literenként. Könnyítést eredményezne az is, ha a az EU–ban első helyen álló 27%- os áfakulcs csökkentését fontolóra venné a kormány.