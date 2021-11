Anyaország, Koronavírus :: 2021. november 16. 16:04 ::

Tüntetést szerveznek a pedagógusok a kötelező oltás ellen - egészségügyi dolgozók és mások is csatlakoznak

A pedagógusok többsége már múlt héten megkapta a kötelező oltásról szóló felszólító levelet. A mohácsi pedagógusok egy csoportja ezt követően döntött úgy, hogy demonstrációt szervez, a szerda esti rendezvényre pedig a két nagy pedagógus-szakszervezetet is meghívták. Időközben egészségügyi dolgozók, és más, a védettséget elváró cégek alkalmazottjai is jelezték részvételi szándékukat.



Illusztráció: Luca Piccini Basile/Istock/Getty

"Az elmúlt időszakban több környékbeli iskolában összefogtak az oltatlan kollégák, és létrehoztak zárt Facebook-csoportokat, ahol egymás között megbeszélhették a problémáikat. Ezek a csoportok egy idő után csatlakoztak egymáshoz, majd egy személyes találkozót szerveztek. Azt gondoltunk, hogy ezen az összejövetelen maximum 10-15-en leszünk, de végül közel 50 pedagógus jelent meg a helyszínen. Ekkor jött az ötlet, hogy talán érdemes lenne egy békés demonstrációt szervezni annak érdekében, hogy felhívjuk a kormány figyelmét arra, hogy a kötelező oltás bevezetése komoly problémákhoz vezethet az oktatásban" – mondta az Indexnek Hetyei Csaba mohácsi pedagógus, a demonstráció egyik szervezője.

A zenetanár kiemelte, hogy a kezdeményezés az oktatásban dolgozóktól indult el, és elsősorban nekik is szól, éppen ezért a Pedagógusok Szakszervezetét (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ) is meghívták.

"Idővel ugyanakkor kiegészültünk, egészségügyi dolgozók, és más, a védettséget elváró cégek alkalmazottjai is jelezték részvételi szándékukat. A demonstrációt természetesen be is jelentettük" – mondta Hetyei Csaba, aki szerint az utolsó csepp a pohárban az a felszólító levél volt, amit a napokban kaptak meg a pedagógusok. Eszerint a munkavégzés feltételeként december 15-ig fel kell venni az első oltást. Aki nem oltatja be magát, azt fizetés nélküli szabadságra küldik, majd rá egy évre el is bocsáthatják, ha addig nem oltatja be magát.

A mohácsi pedagógus a lapnak azt mondta, hogy az intézkedés miatt vele együtt rengeteg tanár távozik majd a közoktatásból. A többség vélhetően olyan magán, vagy egyházi fenntartású iskolában folytatja a munkát, ahol az oltást nem várják el. Mindez nagyban fokozhatja a pedagógushiányt, ami már így is jelentős. Az Indexnek korábban Szabó Zsuzsa, a PSZ elnöke beszélt arról, hogy már most 12 ezer pedagógus hiányzik a közoktatásból.

Az egészségügyi dolgozók után a kormánytisztviselőktől, honvédelmi, rendvédelmi, az állami fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézmények dolgozóitól, az állami fenntartású kulturális és felsőoktatási intézmények dolgozóitól, az adóhivatali dolgozóktól, valamint az állami fenntartású általános és középiskolák dolgozóitól is "elvárt" az oltás felvétele. Az óvodapedagógusokra más szabályok vonatkoznak, ők ugyanis jellemzően önkormányzati óvodákban dolgoznak – esetükben a polgármester dönt arról, kiknek írja elő a kötelező védőoltást.