A liberális sajtó és jogvédő szervezetek egyaránt felfigyeltek rá, hogy Győr az utóbbi időben kiemelt helyszíne lett a hazai szélsőjobb eseményeinek. Megemlékezések, előadások és koncertek követik egymást. A bérből és fizetésből rettegők gyomra most újra görcsbe rándulhat, hiszen teltházas könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés valósult meg a nyugati végeken.

A szervező C18 Hungary és a Légió Hungária nyugat-magyarországi divízója ezúttal a budavári kitörést választotta központi témaként.

Az este első felvonásában Alkay Zsolt "Kalóz" mutatta be "Katonahőseink és mártír papjaink Budapest ostromában emlékezete" című könyvét. A vetítéssel kiegészített előadás egyszerre elégítette ki azoknak az igényeit, akiket kifejezetten a történelmi háttér érdekel, de érdekes adalékokat tudhatott meg a hallgatóság a hadszíntérkutatás szépségei és nehézségei kapcsán egyaránt. Természetesen a Becsület napi megemlékezés, és a Kitörés-emléktúrák története is bemutatásra került.

A kerekasztal-beszélgetésben Csikós Gergő képviselte a Zöldinges világnézeti műhelyt, Tyirityán Zsolt a Betyársereget, Incze Béla a Légió Hungáriát, a téma szakértőjeként pedig Alkay Zsolt is helyet foglalt az asztalnál. Két, egyenként másfél órás felvonásban járták körbe az előadók a kitörésben résztvevők világnézeti motivációját, a történelmi korszak sajátosságait, a Becsület Napja szervezése során felmerülő jogi és egyéb rendezvényszervezési nehézségeket, illetve azokat az áttematizálási kísérleteket, melyek mind a "meleg-konzervatívok", mind a baloldal részéről tapasztalhatóak.

A moderálást a Légió Hungária egy tagja vállalta magára, aki az alábbi idézet felolvasásával adta meg a beszélgetés kiindulópontját:

Amikor én odaértem, már csak a halottak voltak ott. (...) Én is körülnéztem, és amit láttam, az megdöbbentett. A tisztek, az altisztek, de még a katonák legnagyobb része is valósággal ki volt öltözve: láthatóan mind a legjobb holmiját vette fel. (...) Ott dolgozott egy régi ismerősöm, Dobov alhadnagy a temetőosztagtól. Az mesélte nekem, hogy csaknem minden halott tisztet hanyatt fekve találtak meg, ami azt jelenti, hogy állva haltak meg. Dubov gyűlöli a németeket - a családja még '41-ben eltűnt - , és semmiképp nem hazudna, vagy akár csak lódítana az érdekükben. Ha ő azt mondja, akkor elhiszem. De a dolog roppant elgondolkodtató: ezeknek a németeknek a fele SS volt, tehát igazán öntudatos náci. De a többi is, a Wehrmacht tisztjei és még a magyarok is, akárhonnan nézzük is, igen szépen haltak meg. Aki ilyen szépen tud meghalni, az nem lehet valami szemét ember.

Vitalij Akszejenkó, a Vörös Hadsereg főhadnagya