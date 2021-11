Anyaország :: 2021. november 23. 17:46 ::

Morawiecki Budapesten: ez már nem migrációs krízis, hanem új politikai krízis

Szolidaritásukról biztosították Lengyelországot a keleti határán kialakult migrációs helyzet miatt a visegrádi országok kormányfői keddi budapesti találkozójukon. A tanácskozást követő sajtótájékoztatón Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök köszönetet mondott a támogatásért partnereinek: Eduard Heger szlovák, Andrej Babis cseh és Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek.

Mateusz Morawiecki elmondta: a migrációs krízis kevés a helyzet leírására, szerinte új politikai krízis zajlik, amelyben Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök embereket használ fel a maffiával és embercsempészekkel együttműködve arra, hogy nyomást gyakoroljon az Európai Unióra.

A krízist szerinte más veszélyek is erősítik, amelyek nem hagyhatók figyelmen kívül, például az, ahogyan Oroszország mozgatja haderejét az országán belül.

Az energetikai válságot szintén azt idézi elő, hogy "ellenfeleink kezében egyre több eszköz van", és ezt szolgálja a dezinformációk folyamatos terjesztése is - jegyezte meg.

Kijelentette, mindezekkel a visegrádi országok között nem sikerült konfliktust szítani, és egyetértett azzal, amit Orbán Viktor már 2015-ben megfogalmazott: az államoknak maguk kell eldönteniük, kik térhetnek be hozzájuk, ezért védeniük kell határaikat.

Hangsúlyozta: országa mind az unió, mint a NATO külső határait védi, ezzel a balti országokkal együtt megmutatja, mi a valódi szolidaritás. Közölte azt is, hogy a diplomáciai együttműködések már hoztak eredményt, kevesebb utánpótlásmigráns érkezik határaikhoz, mint akár két-három héttel ezelőtt.

Andrej Babis kiemelte, hogy 2015-ben még mindenki kritikával illette Magyarországot, amikor elsőként épített kerítést a határa védelme érdekében. Jelenleg azonban már több kormányfő is felveti, hogy az uniónak támogatnia kellene a határok fizikai védelmét - mondta.

A migráció végtelen probléma, az továbbra sincs megoldva, ami pedig a lengyel-fehérorosz határon zajlik, elfogadhatatlan - fogalmazott.

Az embercsempészek elleni harc nem hatékony, a schengeni övezeten belül elsőként Magyarország állt ellen velük szemben úgy, ahogy kell - mondta. Kijelentette: a kérdést az Európai Bizottságnak kellen megoldania, le kellene számolnia az embercsempész maffiával.

Babis közölte: országa, ahogy Magyarországnak is felajánlotta a segítségét a határvédelemben, úgy Lengyelországot is segítené rendőrökkel, katonákkal. Hangsúlyozta azt is, hogy a négy ország együtt hatékonyan képviselheti érdekeit az unióban.

Eduard Heger szlovák miniszterelnök úgy fogalmazott: az Európai Unió a mi életterünk, ezért feladat az integritásának, területi egységének, tagállamainak védelme. Beszámolt arról, hogy kedd reggel már az osztrák kancellárral is tárgyalt a kialakult helyzetről, és közös nyilatkozatban vállalták a segítségnyújtást és ítélték el a visszaélést a migránsokkal. Úgy fogalmazott: a fehérorosz rendszer nem akceptálható, ezért minden szankciót támogat, így a migránsok szállításában részt vevő légitársaságokkal szembenieket is.

Közölte, hogy országa a Frontex keretein belül katonákat, rendőröket ajánlott fel, és segítséget kínált Litvániának is. Hangsúlyozta: hazája része azoknak az államoknak, amelyek belügyminiszterei az Európai Bizottsághoz fordultak segítségért a fehérorosz határnál történtek után.

A találkozón mindhárom vendég miniszterelnök köszönetet mondott Orbán Viktor miniszterelnöknek a V4-csúcstalálkozó gyors megszervezéséért.

(MTI)