Nem fukarkodnak a követelésekkel a cigányok

"Kamarás István történész, politológus, az Opre Roma-Cigány Demokrata Néppárt elnöke és Balogh Artúr politológus, a Roma Szociáldemokrata Párt elnöke közösen aláírták a történeleminek nevezhető roma stratégiai programtervet. A magyarországi romák stratégiai programtervét Márki - Zay Péter miniszterelnök-jelöltnek elküldött levélben csamagolták, valójában elsősorban a romáknak szól, majd a magyar elitnek. Az eredeti, aláírt példányt itt lehet teljes terjedelmében olvasni. Opre Roma! Szusz beásilor! Fel cigányok!" - írja az Opre Roma elnevezésű cigány párt a Facebook-oldalán, a helyesírást pedig szándékosan nem javítottam.

Önmagában maximum megmosolyogtató volna, foglalkozni vele azért érdekes, mert kíváncsian várom, Márki-Zay Péter mit felel felvetéseikre. De melyek is ezek a felvetések?

Cigánykvótát akarnak, tehát a hazai cigányság számarányuknak megfelelően legyen képviselve a következő területeken:

törvényhozói, végrehajtói és bírói hatalmi ágakban,

ügyészség, rendőrség, de a legmagasabb szintekig,

közigazgatás, sajtó és kulturális és tudományos élet,

állami cégek felső és középvezetői szintjén,

az állami beszerzéseket pedig létszámarányosan cigány vállalkozók nyerjék.

Természetesen alapjövedelmet is akarnak. Ez pedig havi 250 euró volna. Néminemű ellentmondás kerekedik, mert a fenti követelések bizony megkívánnák a munkavégzést, viszont az alapjövedelem nem igazán a munkakedvet segítené elő. Márki-Zay, remélem, feloldja majd ezt az ellentmondást…

Cigány nyelvoktatással boldogítanának tovább minket. Most kapaszkodjunk meg, azokon a településeken, ahol a cigányok aránya eléri a 20%-ot (sajnos sok ilyen van), nem kevesebb, mint heti 5 órában kellene tanítani cigány nyelvet (lovári/beás). Ahol pedig az 50%-ot is elérik, ott egy az egyben az oktatás nyelvévé a cigányt kéne tenni, úgy, ahogy van. De van még ötlet, létre kell hozni régiónként egy cigány középiskolát, illetve az országban legalább egy cigány felsőoktatási intézményt, ahol a vezetők kizárólag cigányok lehetnek.

Mernek európai léptékben is gondolkodni. Európai Egyesült Államokat is szeretnének, amivel, mint írják, megszűnnének az idejétmúlt, az emberiség gátjainak tekinthető nemzetállamok. Miután a nemzetállamok már a történelem süllyesztőjébe kerültek, elhárul az akadály, hogy a törvényhozásban európai szintén is arányosan képviseletet kapjon az általuk 12 milliósra saccolt cigányság.

No, tehát a nemzetállamok idejétmúltak, viszont ez a színtiszta etnikai alapú követelőzés nem az. Merthogy egy árva szót sem hallunk arról, ők mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy erre a számarányos képviseletre jogosultak legyenek, és őszintén szólva, a mai magyar és európai valóságban még a csíráit sem látni ennek. Ellenben van cigánybűnözés, abban mondjuk tényleg elég kreatívak, csak ennek mi nem örülünk…

Végezetül leírják még Márki-Zaynak, hogy kérik, fontolja meg követeléseiket, mert amennyiben a magyar politikai elit nem hallgatja meg őket, nem marad más lehetőségük, minthogy saját kezükbe vegyék sorsukat, ami nem más, mint az úgynevezett roma autonómia kivívása.

Lantos János – Kuruc.info