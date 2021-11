Anyaország :: 2021. november 29. 14:12 ::

Márki-Zay kanadai állampolgár is, házaló ügynök volt az országban

A balliberális ellenzék miniszterelnök-jelöltje még 2004-ben költözött Kanadába feleségével és öt gyermekükkel. A 24.hu-nak, amely portrét készített róla, azt mondta, azért nem az Egyesült Államokba mentek, mert ott jóval nehezebb lett volna megszerezni a szükséges engedélyeket, ráadásul Torontóban voltak barátaik, akik tárt karokkal várták őket.



MZP a kanadai nagykövettel 2019-ben - nagyon bejöhet neki az ottani liberalizmus (fotó: Fb)

Márki-Zay azt mondta, még a Legrandnál ajánlottak neki munkát Franciaországban, de azt gondolta, hogy a marketinget Amerikában tudja megtanulni. "Volt gyerekkortól bennem oda egy vonzódás. Volt kíváncsiság és volt kalandvágy is. Feleségemmel úgy voltunk vele, hogy ez valami olyan, amit meg kell tapasztalni" - fogalmazott.

Egy ismerője azt mondta, öt gyerekkel vágtak neki úgy, hogy Márki-Zayt nem várta odakinn biztos állás, sőt tulajdonképp nem várta semmi.

"Nem vagyok már fiatal, de nem ismerek rajtuk kívül olyat, aki ezt bevállalja, nekem sem jutott volna eszembe. Biztos van, akinek ez felelőtlenségnek vagy hazárdjátéknak hangzik, és azt mondja, hogy épeszű ember öt gyerekkel ilyet nem csinál, mert ez lehetetlen, túl sok benne a rizikó, túl nagy falat. Az ő agya másképp jár. Nem aggódik, úgyis lesz valahogy, a dolgok kifutják magukat. Ez az optimizmus ösztönös nála, de talán a hitéből is jön. És szereti a nagy falatokat is" - fogalmazott az illető a portálnak.

Márki-Zay Péter Kanadában az elején több munkát is vállalt, például költöztetést, pakolást, festést. Öt hétig volt ügynök, telefonszolgáltatással házalt.

Torontóban ezután marketinges állást szerzett, termékmenedzser lett egy alkatrészeket forgalmazó autós cégnél, a Carquestnél. Egy nagy, kertes házban laktak Torontótól északra, 2006-ban mégis a költözésről döntöttek, az eredetileg fizikus végzettségű felesége ugyanis szülésznői képzésre akart járni, és ehhez nyugatra kellett menni. "A cégnél rákérdeztek, nem akarunk-e az Egyesült Államokba menni, mert abban tudnak segíteni, ott is van irodájuk. Köszöntük szépen, és éltünk az ajánlattal. Segítettek munkavállalási engedélyt szerezni, a költözést is megszervezték, forintban számolva több milliót költöttek ránk. Ez azért nagyon más, mint a magyar munkáltatói mentalitás" - fogalmazott a miniszterelnök-jelölt, aki, mint a 24.hu írja, nemsokára kanadai állampolgár is lett, nemcsak ő, az egész család. A kanadai útlevele ma is megvan.

Márki-Zay azt mondta, alapvetően praktikus okok miatt vették fel a kanadai állampolgárságot, főleg a gyerekek miatt, mert úgy gondolták, nekik ez számos lehetőséget nyithat meg később.

