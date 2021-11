Anyaország :: 2021. november 24. 16:42 ::

Márki-Zay a BBC-nek: buziházasságot, föderális EU-t, eurót, európai FBI-t!

Márki-Zay Péter a BBC Hard Talk című műsorában vendégeskedett. Stephen Sackur riporter a politikust kaméleonnak nevezte, akiről nem lehet tudni, hogy pontosan mit is akar. Márki-Zay szerint a valódi kaméleon Orbán Viktor, aki egyházellenes liberálisból lett keresztény. Úgy véli, az értékrendjével azokat is meg tudja szólítani, akik korábban a Fideszre szavaztak, mára azonban kiábrándultak belőle.





Kép forrása: bbc.co.uk

Márki-Zay Péter elmondta, hogy mindenképpen támogatja az azonos neműek "házasságát". Ez szerinte nincs ellentétben a hitével, ugyanis a polgári házasság egy polgári jogi aktus. A bevándorlás kérdésében szerinte Orbán Viktor tettei és kijelentései ellentmondók, ugyanis Márki-Zay úgy véli, a magyar miniszterelnök az, aki rengeteg vendégmunkásnak ad letelepedési engedélyt, mert ez az ő és az általa támogatott német autógyárak érdeke.

Saját magát föderalistának nevezte, és közölte: szorosabb európai uniós "összefogást" szeretne, beleértve egy "európai FBI" létrehozását is.

Bár a jövedelemadót továbbra is alacsonyan szeretné tartani, de igazságosabb adórendszert szeretne megvalósítani, valamint olyan erős költségvetési szigort, hogy bevezethető legyen az országban az euró.

Márki-Zay biztos benne, hogy az összefogás pártjai mögötte fognak állni, hiszen, bár Magyarországon az Országgyűlés választja a miniszterelnököt, "politikai öngyilkosság" lenne, ha nem azt az embert jelölnék a posztra, aki az előválasztáson több szavazatot kapott, mint bármelyik ellenzéki párt a legutóbbi választáson. Úgy véli, hogy Gyurcsány Ferencnek az a kiszólása, miszerint a pártok választják a miniszterelnököt, nem vehető komolyan.

Márki-Zay Péter jó szívvel ajánlja a zsidó származású választóknak is, hogy a párt korábbi kijelentései ellenére szavazzanak a jobbikos jelöltekre. Hozzátette: ha nem szabadulunk meg a korrupciótól és a megfélemlítéstől azokban a szektorokban, ahol a Fidesznek a választások esetleges elvesztése után is megmarad a hatalma, akkor a mostani kormánypárt továbbra is lopni fog. Éppen ezért szerinte nem elegendő a kormányt leváltani, az egész rendszert le kell váltani. Csatlakozni fog az ország az Európai Ügyészséghez, és valamennyi bűnözőt vád alá kell helyezni – közölte.

(Mandiner nyomán)