Pénzmosás miatt razziáztak egy maláj üzletembernél, akitől lélegeztetőgépeket vett a magyar kormány

Több maláj nyomozóhatóság is razziát tartott a kuala lumpuri üzletember, Vinod Sekhar cégeihez köthető irodákban, írja a Malaysia Now hírportál nyomán a Telex. Az üzletembertől a magyar kormány közel 180 milliárd forint értékben szerzett be lélegeztetőgépeket még 2020 májusában.

Vinod Sekhar a különböző építőipari, mezőgazdasági és technológiai cégeket összefogó Petra Groupot vezeti, a lap szerint azonban most egy évek óta nem látott nagyságú pénzmosási ügyben nyomoznak ellene. A Nemzeti Pénzügyi Bűnözési Központ (NFCC), a Malajziai Korrupcióellenes Bizottság (MACC), a Maláj Központi Bank és a maláj adóhatóság tisztviselői két héttel ezelőtt szálltak ki Vinod irodáihoz, egy állítólag több százmillió ringgit (1 maláj ringgit = 77 magyar forint) értékű pénzmosási és adóelkerülési ügyben.

Az ügynek magyar szála is lehet: a malajziai hírportál még júniusban számolt be arról, hogy Vinod a GR Technologies nevű cégen keresztül több milliárd dolláros szerződéseket kötött lélegeztetőgépek beszerzéséről a magyar kormány számára. A lap birtokába jutott dokumentumok szerint a magyar kormány nevében a külügyminisztérium közigazgatási államtitkára, Balogh Csaba 559,6 millió dollár (akkori árfolyamon átszámítva 179,5 milliárd forint) kifizetéséről írt alá szerződést, melyet több bankszámlán keresztül utalnak át Vinod Sekharnak.

A szerződés tényét a malajziai üzletember megerősítette, de hozzátette, „minden rendben zajlott”, és jutaléka „normális mértékű” volt. A lélegeztetőgépek beszerzéséről szóló szerződéseket azonban a magyar kormány még közérdekű adatigényléssel sem hajlandó kiadni a Transparency International szerint, akik bírósághoz fordultak az ügyben.