A főjegyző tagadta, mégis eladják a Kelenföldi Városközpontot

Bár közérdekű adatigénylésemre áprilisban még azt állította Budapest főjegyzője, hogy még csak előkészítés alatt sincs a Kelenföldi Városközpont eladása, mára egyértelművé vált, hogy Újbuda önkormányzatával lepaktálva kiárusítják a több milliárd forint értékű közösségi teret, így a helyzet kísértetiesen hasonlít a Városháza eladásának tervére, írja közleményében Novák Előd, alább a folytatás.

Az újbudai szivárványkoalíció összes képviselője megszavazta ezt a kiárusítást, melynek pályázati kiírása szerint „Az üzletközpont összes épülete elbontható.” Kilencszintes irodaház is épülhet a jelenlegi egy-két szintes, emberléptékű épület helyére, az eddig napsütötte Bikás parkra is árnyékot vetve. Ezért a Mi Hazánk Mozgalom szeptember első felében tiltakozó aláírásgyűjtést indított a kiárusítási kísérlet ellen a http://mihazank.hu/ujbudamegtelt oldalon.

László Imre DK-s polgármester azt állította , hogy „az eladásról a többségi tulajdonos, a főváros döntött. Érthető, hiszen a kormányzati megszorítások miatt szükségük van forrásokra. Mi azzal a szándékkal csatlakoztunk, hogy ott épüljön egy korszerű épület.” Valójában már februárban megszavazta az újbudai szivárványkoalíció összes képviselője a Kelenföldi Városközpont kiárusítását, ezért is fordultam márciusban a fővároshoz, mely akkor még tagadta a tervet. Elfogadhatatlan, hogy a szolgáltatókkal, a lakosokkal és a képviselőkkel való egyeztetés nélkül hirdették ki, mik „Újbuda preferenciái” ott: a 19 pont első két helyén iroda és szállás, míg utolsó pontjain kultúra, művelődés, sportolás, testkultúra szerepel. Félrevezető a balliberális vezetés azon állítása is, hogy nem engednek toronyházat építeni, hiszen az csak 90 méter felett minősül annak, de a kilencszintes irodaház is elfogadhatatlan.

48 ezer négyzetméternyi iroda és lakás létesülhet az Etele és Tétényi út sarkán az így is túlépített XI. kerületben, infrastrukturális fejlesztések előírása nélkül. Az Újbuda önkormányzatától érthetetlen módon eddig is több mint 383 millió közterület-használati díjkedvezményt kapott Etele pláza lobbija lehet a konkurens Kelenföldi Városközpont megszüntetése. Bár a régi üzletek és szolgáltatók évi 173 millió forint + áfa bérleti díjat fizetnek, a tulajdonos önkormányzatok ezt nem fejlesztésre, még csak nem is állagmegóvásra fordították ciklusokon át, így elhanyagolt, méltatlan állapotba került a Kelenföldi Városközpont. Felújítás helyett újabb túlépítések és betelepítések várhatók, a szomszédos Bikás park napsütötte részét is csökkentve, a gépkocsiterhelést a végletekig fokozva. Pedig két éve azzal kampányolt a szivárványkoalíció, hogy Újbuda megtelt, s inkább fákat ültetnének a magukat jámbor városszépítőnek beállító politikusbűnözők, emlékeztet a Mi Hazánk újbudai önkormányzati képviselője.