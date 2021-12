Anyaország :: 2021. december 6. 14:49 ::

Mi lenne, ha elmebajosnak neveznéd? Azt már csak megírnák! - búgta Enikő Péter fülébe egy decemberi estén

Jakab Péter azzal kezdte az azonnali kérdések óráját, hogy Orbán Viktornál is volt egy érdekesebb politikus a Fidesz-kongresszuson, aki arról beszélt, hogy majd a Fidesz-központ megmondja, mik a jó válaszok a kellemetlen kérdésekre.

"Ilyen agytrösztök ülnek önöknél, miniszterelnök úr?" - kérdezte. A Jobbik elnöke szerint ilyen kellemetlen kérdés, hogy milyen alapon hallgatnak le ellenzékieket, vagy miért ilyen gyenge a forint és rekordmagas az áfa. A frakcióvezető azt állította: vendégmunkásokat telepítenek az országba, hogy letörjék a béremelésért folytatott küzdelmet.

Az ülésvezető, még mielőtt megadta volna a válaszlehetőséget Orbán Viktornak, tisztességes hangsúly használatára kérte Jakab Pétert.

Orbán Viktor megköszönte az ellenzéki politikusnak, hogy megkímélte az intellektuális versenytől, és boldog mikulást is kívánt neki. A kormányfő emlékeztetett: azok, akikkel együtt ül Jakab Péter, elvették az emberektől a 13. havi nyugdíjat, egy havi fizetést, valamint 10 százalék feletti munkanélküliséget csináltak, és megvágták a családtámogatási rendszert, ráadásul devizahitel-csapdába csalták a családokat, akiket a Fidesz-KDNP kormány mentett ki onnan.

"Legutóbb tíz évet kért, hogy felszámolja a szegénységet, de akkor mit csinált az elmúlt 11 évben? Találjanak már ki valami kreatívabb választ a gyurcsányozásnál!" - válaszolta Jakab, aki később Kövér Lászlót idézve elmondta, tragédiák történnek ott, ahol elmebajosok kerülnek hatalomba, "erre itt ül előttem egy a bársonyszékben". Az ülésvezető újra figyelmeztette Jakabot.

"Ön rosszul van tájékoztatva a saját programjukról, a baloldali blokk meg akarja szüntetni a rezsicsökkentést" - válaszolta a kormányfő, hozzátéve: "sajnos ide ön nem ülhet át".

"A PCR-teszt semmin sem segít, csak az oltás segít"

Harangozó Tamás (MSZP) arról beszélt, hogy itt vagyunk a negyedik hullám sűrűjében, és hazánk "szégyenkezik" a koronavírus-adatok miatt, de közben "sokkolta az országot", hogy 5 milliárd forint értékben semmisítettek meg PCR-teszteket. A politikus szerint ez egymillió tesztet jelenthet. Elmondta: egy állampolgár akkor juthat teszthez, ha tüneteket produkál, a másik lehetőség, hogy fizet érte. Ez egy négyfős családnak 80 ezer forintot jelent. "Normális dolognak tartja, hogy egymilliószámra semmisítenek meg PCR-teszteket?" – tette fel a kérdést a miniszterelnöknek.

Orbán Viktor szerint a PCR-teszt semmin sem segít, csak az oltás segít. Mindenkit arra biztat, hogy vegye fel az oltást, a harmadik oltást is. Mindenből kell valamennyit megsemmisíteni, mert kifut, kiszalad – tette hozzá. A védekezésnek ugyanakkor az a lényege, hogy mindenből legyen elegendő, és van is a kormányfő szerint.

Harangozó Tamás abban egyetért, hogy az oltás a legfontosabb, és arra biztat, hogy mindenki oltassa be magát. Azonban szerinte a miniszterelnöknek abban a szégyenben kell élnie, hogy ebben az országban halnak meg a legtöbben a koronavírus miatt. A tesztek nem elvi kérdés, hanem praktikus, ezért biztosítsanak ingyenes teszteket – hangsúlyozta Harangozó Tamás.

Hazánknak semmilyen szégyenkezni valója sincs – válaszolta Orbán Viktor. Kifejtette: akik arról beszélnek, hogy hazánkban többen halnak meg, azok az egészségügyet is minősítik, de a kormányfő elmondása szerint ő megvédi az egészségügyi dolgozókat a gyanúsítgatásokkal szemben.

"Dobálják egymás között a forintot, mint a forró krumplit"

Szakács László a dráguló árakra és a magas inflációra adott közgazdasági megoldásról érdeklődött Orbán Viktornál.

A miniszterelnök szerint az ellenzéki képviselő a számok tekintetében téved, egész Európában magas az infláció, a magyar jegybankot ezért hibáztatni nem "fair". Miért akarják eltörölni a rezsicsökkentést? - tette fel a kérdést. A kormányfő leszögezte, ha piaci alapon határoznák meg a rezsiárakat, akkor az emberek sok tízezer forinttal fizetnének többet.

Szakács László szerint a forintot elengedték, a jegybank és a pénzügy épülete között dobálják egymásnak, mint a forró krumplit.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy nem nézik tétlenül azt, ami történik. Maximálták az üzemanyagok árát, tartják a rezsicsökkentést, emelik a béreket.

Mikor lesz inflációkövető a nyugdíj?

Schmuck Erzsébet (LMP) arról beszélt, hogy a decemberi nyugdíjakkal együtt egy újságot is kivittek a postások az embereknek, amelyben "fényezik" a kormányt a nyugdíj-intézkedései miatt. Ebben többek között az áll, hogy biztosítják az inflációkövetést a nyugdíjnál, de az LMP-s politikus szerint ebben "csel" van. Arról kérdezte a miniszterelnököt: megteszi-e és mikor a szükséges lépéseket a kormány, hogy a nyugdíjak januárban megegyezzenek a tényleges infláció mértékével.

Orbán Viktor arról beszélt az LMP-s politikusnak, hogy azokkal vannak szövetségben, akik tönkretették a magyar nyugdíjasokat és elvettek tőlük egy havi nyugdíjat. A miniszterelnök azt is mondta, arra tesz javaslatot, hogy januártól ne három, hanem 5 százalékkal emeljék a nyugdíjat.

"Orbán úr" összeszedi magát?

Tordai Bence azzal kezdte kérdését, hogy Magyarország ezekben a hetekben világelső a Covid-halálozásban, majd felsorolta: a járványkezelés sírnivalóan amatőr, a második oltásokat nézve lassan sereghajtók vagyunk, tesztelés alig van, kontaktkutatás nincs, a karanténadminisztráció szétesett.

A Párbeszéd képviselője szerint szétverték az egészségügyet, a környezetvédelmet, és személyesen népszerűsítik az egészségtelen életmódot. Tordai Bence hangsúlyozta a légszennyezettség és a fagy okozta haláleseteket is.

"Orbán úr, a kérdésem: összeszedi végre magát?" - kérdezte.

Tisztességes hangnem illik a parlamenthez - figyelmeztette az ellenzéki képviselőt az ülésvezető.

Na végre, visszataláltunk a szokásos kerékvágásba - kezdte Orbán Viktor a válaszát. A kormányfő szerint Tordai Bence gusztustalan támadást intézett az egészségügyben dolgozók ellen, az egészségügy pedig nincs szétverve, naponta ezrek mennek be dolgozni, hősies munkát végeznek, hogy megmentsék az embereket. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar parlament elfogadta az egészségügy átalakításáról szóló törvényt, amit az ellenzék is megszavazott.

Tordai Bence szerint a válaszból is látszik, hogy "a Fidesz-kormány egy csődtömeg", mert 12 év kormányzás után elbújnak az egészségügyben dolgozók mögé, "az egész kormány szánalmasan gyenge eresztés".

Orbán Viktor kiemelte, hogy a szakdolgozók bére 72 százalékkal nőtt, és kitért a Városháza-ügyre is: "gratulálok az erőfeszítéshez, szép teljesítmény, hogy egy volt miniszterelnököt sikerült szerződtetni ingatlanügynöknek". A miniszterelnök reméli, hogy nem kerülnek kormányra, mert a parlamentet is eladnák.

(Index nyomán)