Anyaország, Politikusbűnözés :: 2021. december 13. 15:01 ::

Dúró: elképesztő, hogy négymilliós végkielégítéssel távozik egy politikusbűnöző

A Mi Hazánk képviselőjeként támogattam Völner Pál mentelmi jogának felfüggesztését a mai bizottsági ülésen, sőt egyedüli pártként valljuk: meg kellene szüntetni a politikusoknak ezt a kiváltságát, Völnernek pedig le kellene mondania a mandátumáról is, írja közleményében Dúró Dóra, alább a folytatás.

Elképesztő, hogy négymilliós végkielégítéssel távozik az államtitkári székből egy politikusbűnöző, és a pofátlan végkielégítésekre máskor olyan érzékeny Fidesz most nem tesz semmit.

A végrehajtások azonnali felfüggesztését követeli a Mi Hazánk, hiszen a bűnszervezetben a vád szerint a kormány is érintett: Orbánék nemhogy nem védték meg a hiteleseket, hanem még a legmagasabb szinteken is nyerészkedtek rajtuk: Völner Pál miniszter-helyettesként került vád alá. A felfüggesztés érdekében a Mi Hazánk parlamenti képviselői határozati javaslatot nyújtanak be.

A Mi Hazánk több tényfeltáró videóban már másfél éve felhívta a figyelmet: a végrehajtói kar bűnszervezetként működik, és a szálak egészen a kormányig érnek. Ahogy legutóbbi videónkban is jeleztük: Schadl György elnök is előzetes letartóztatásba került, és rögtön "énekelni" kezdett, így derülhetett fény újabb és újabb bűncselekményekre, amelyek most már a Fidesz számára is tarthatatlanok lettek.

A Mi Hazánk Mozgalom követeli, hogy azonnal állítsanak le - a gyerektartási ügyek kivételével - minden végrehajtási eljárást! - teszi hozzá a párt elnökhelyettese.