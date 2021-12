Anyaország :: 2021. december 13. 20:40 ::

Macron találkozott a ballibekkel, magyar zászló sehol

A zsidótemető-látogatás és az Orbán-találkozó után a francia miniszterelnök meglátogatta a hazai baloldal képviselőit is. A francia nagykövetségen beszélt Márki-Zay Péterrel, Karácsony Gergellyel, Donáth Annával, illetve Dobrev Klárával.

Beszédes, hogy a tárgyaláson csupán két zászló volt a háttérben: az európai uniós és a francia, írja a Mandiner.



Fotó: Donáth Anna Facebook-oldala

A politikusok a francia nagykövet rezidenciáján találkoztak. Nem sokkal korábban Emmanuel Macron a szlovák miniszterelnökkel, Eduard Hegerrel találkozott, szintén a rezidenciában. Ezen találkozó helyszínén már három zászló volt, a szlovák, az uniós és a francia. Szintén kint volt a francia trikolór akkor, amikor pár hete Orbán Viktor Marine Le Pen-t, a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltjét fogadta Budapesten, emlékeztet a lap.

Macron megígérte a jogállamisági mechanizmus bevezetését

A franciákkal közös ügy az illegális migráció elleni harc, és közös terület a korrupció elleni harc is – erről beszélt Márki-Zay Péter, a balliberálisok miniszterelnök-jelöltje az Emmanuel Macronnal folytatott megbeszélés után.



Fotó: Bődey János / Telex

Márki-Zay azt mondta, Orbán nemrég találkozott Macron "szélsőséges" ellenfeleivel, Marine Le Pennel és Éric Zemmourral is, de az ellenzékiek inkább Macron "értékeivel" tudnak közösséget vállalni: erősebb, biztonságosabb, szabadabb, demokratikusabb európai jogállam eszméjében hisznek.

A kormányfőjelölt arról is beszélt, az Orbán család és más Fidesz-közeli körök korrupciója miatt Macron "becslése szerint” a közeljövőben nem várható, hogy az EU az újjáépítési alapból "komolyabb forrásokat tudna biztosítani Magyarország számára”. Orbán korrupciója egyelőre blokkolja az EU-s forrásokat, de ezt egy tisztességes és korrupcióellenes magyar kormány az áprilisi választások után remélhetőleg meg fogja kapni – mondta. Ebből környezetvédelmi, energiahatékonysági, valódi rezsicsökkentő beruházásokat fognak végrehajtani – tette hozzá.

Dobrev Klára arról beszélt, a jövő év elejétől hivatalba lépő francia EU-s elnökségnek hatalmas szerepe lehet abban, hogy a jogállamisági értékeket sokkal jobban tudja képviselni. Dobrev szerint Macron ígéretet tett, hogy a jogállamisági mechanizmust be fogják vezetni ezalatt (2022 első fele), "ezért Orbán Viktor nem számíthat arra, hogy a szabadságot semmibe vevő, a korrupciót támogató politikával EU-s támogatásokat kaphat".

Macron egy erős, föderális Európában hisz, és osztja a magyar ellenzék azon nézetét, hogy egy a mainál szorosabb európai együttműködésre van szükség. Legyen szó biztonságpolitikáról, környezetvédelemről, digitalizációról vagy éppen az európai minimálbérről – tette hozzá.

A Momentum elnöke felidézte, ők és Macron pártja egy pártcsaládhoz, a Renew Europe-hoz tartozik, ahol már több mint két éve együtt dolgoznak azért, hogy a ”jogállamiság nem alku tárgya" – ezt szerinte a francia elnök most is megerősítette. ”Ne alkukat kössünk, hanem vegyük komolyan. Egy erős Európa csak sziklaszilárd értékeken és jogállamiságon alapulhat. (…) Európa csak akkor erős, ha előre tudunk menni, és egy demokrácia akkor erős, ha az abban részt vevők demokráciához fűzött viszonya is az, ezért nem mindegy, hogy Magyarországon és Lengyelországban sérülnek-e a demokratikus értékek vagy sem". Macron megerősített minket abban, hogy küzdeni kell azért, hogy egy emberségesebb, igazságosabb és zöldebb kontinensen élhessünk – mondta.

Újságírói kérdésre arról is beszélt, párhuzamos valóságok épültek ki, mert bizonyos információk egyszerűen nem jutnak el sokakhoz, ugyanis “nincs médiapluralizmus és sajtószabadság Magyaroroszágon”.

Karácsony Gergely szerint volt még egy fontos aspektusa a találkozónak. Beszéltek arról is, hogy a magyar kormány politikájában a jogállamiság lebontása együtt jár az orosz és kínai érdekek képviseletével az EU-n belül. És a Macron által képviselt erős és szuverén EU-nak fontos szövetségese a magyar ellenzék, ami kiáll az egységes és erős Európa mellett, és küzd az ellen a kormány ellen, aki ”meglékeli az EU-s hajót, hogy teret engedjen az orosz és kínai befolyásnak". A francia politikába is beavatkozott már az orosz fél, hiszen a legutóbbi választásokon Macron "szélsőjobboldali" ellenfele (Le Pen) oldalán avatkoztak be – tette hozzá.

Budapest főpolgármestere úgy véli, Európa – az Egyesült Államokkal együtt – vezetheti a világ népeit egy ”olyan fentartható jövő felé, ami nem a rövidtávú gazdasági érdekeknek, hanem a hosszútávú közösségi érdekeknek és a klímaváltozás elleni küzdelemnek rendeli alá a döntéseit".

Orbán ”Európát zsaroló kormányzása" mindig éket vert az egységes európai kiállással szemben, legyen szó akár kínai akár orosz érdekekről. És ezt nem nemzeti érdekből tette, hanem az európai egység megsértése érdekében – fejtette ki Karácsony, aki azt mondta: ”ennek szeretnénk véget vetni. Az a küzdelem, amit a magyar demokráciáért vívunk, azt valójában a szuverén és erős Európáért is vívjuk, és úgy éreztük, Macron mélységesen egyetért a szavainkkal", idézi a Telex.