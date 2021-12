Anyaország, Politikusbűnözés :: 2021. december 14. 16:15 ::

Sikkasztás miatt nyomoz a rendőrség a Kövér László kabinetfőnökét érintő ügyben

Nyomozást rendelt el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda sikkasztás miatt abban az ügyben, amelynek fontos szereplője Veress László, aki Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének a kabinetfőnöke – értesült a 24.hu.



Fotó: Kovács Attila/MTI

A lap november elején tárta fel, hogy a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány egyebek mellett külhoni magyaroknak szánt adományból vásárolt egy budai villalakást. Az ügy szálai Kövér László titkárságáig vezetnek. A II. kerületi budai villában található, 240 millió forintos lakást ugyanis Veress László családja használja. Veress Kövér László beosztottja, az említett alapítvány kuratóriumi elnöke, Visontai Kálmán pedig Veress munkatársa az Országházban.

Noha a szereplők ismertek az ügyben, a rendőrség tájékoztatása szerint egyelőre ismeretlen tettessel szemben zajlik az eljárás.

Az elcsatolt területeken élő magyaroknak szánt adományokból nemcsak villalakásra, hanem egy Audi A6-os megvásárlására is jutott pénz, ezt Visontai Kálmán használja. A szervezet egyetlen nemzetközi forrásból kapott adományt, több mint 322 millió forintot. A támogatás Frank Liu tajvani milliárdos üzletember közbenjárásával érkezett, aki az Index korábbi cikke szerint jó barátságot ápol Kövér Lászlóval (a házelnök nemrég állami kitüntetésre is felterjesztette), bár az nem derült ki, hogy pontosan melyik külföldi cég utalt az alapítványnak.

A szervezet érdemi tevékenységének egyébként nincs nyoma. A Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítványt két évvel ezelőtt alapították, azonban honlapja, sőt bírósági bejegyzése szerint még e-mail címe sincs. Híradások nem jelentek meg a tevékenységéről. Tavalyi és tavalyelőtti pénzügyi beszámolóit jelentős késéssel, idén októberben adta csak le. Ezek egyikéből derült ki az is, hogy Visontai Kálmán kuratóriumi elnök sógornője 1,8 millió forint adományt kapott, bár ő nem is külhoni. A támogatást azzal magyarázta a kuratóriumi elnök, hogy sógornője és férje is elvesztették az állásukat a koronavírus-járvány miatt.

A történtek miatt a Transparency International Magyarország és Tényi István is feljelentést tett, ezek alapján rendelték el a nyomozást.

Kövér László a botrány kirobbanása óta hallgat az ügyben.