Anyaország :: 2021. december 16. 13:00 ::

Mi Hazánk: a kormány adott is ajándékot a településvezetők számára, meg nem is

Mindenkinek, így a polgármestereknek is drágább lett a megélhetés az elszabadult árak miatt, a béremelés - mint ahogy mindenki másnak - nekik is járna, hiszen az elmúlt két esztendőben mindenki a saját zsebén érezhette a leginkább, hogy az élet egyre drágább, az áraknak pedig nincs felső határa. Viszont a polgármesterek nem csak a saját zsebükön, de az általuk vezetett önkormányzatok zsebein is érezhették a szűkösséget, hiszen a település üzemeltetéséhez kapott állami normatíva nem, hogy nem követte nyomon a dráguló árakat, díjakat, szolgáltatásokat, de az egyre több kötelezően ellátandó feladatra sem futja már belőlük.

A kormány átgondolatlan, szakmaiatlan és hazardőr intézkedéseinek köszönhetően a tavalyi év folyamán egy elfogadott költségvetés terhére többletkiadásokat írtak elő - az önkormányzatokra hárítva a járvánnyal kapcsolatos védekezési költségeket -, illetve saját bevételeket vontak meg, vagy tettek a nullával egyenlővé. Az idegenforgalmi adó csak névleg létezett, a gépjárműadót teljesen elvonták és durván belenyúltak az iparűzési adó addig helyben maradó összegébe is. Ha ez nem lenne elég, akkor a kormány most olyan fizetéseket ír elő kötelezően a polgármesterek számára, melyhez külön forrást nem rendel, s azok egy az egyben az önkormányzatok költségvetését terhelik.

Szegény embert még az ág is húzza, a szegény önkormányzatokat pedig még a saját vezetője is. Abszurd a helyzet, s sok estben tarthatatlan és kivitelezhetetlen is, hiszen egyszerűen nincs pénz. Nem erre, másra sem. Éppen ezért volt meglepő, hogy az utolsó parlamenti ülésnapon elfogadta az Országgyűlés a polgármesteri bérek emelését, mellyel magukat az érintetteket is sikerült alaposan meglepni. A váratlan előterjesztés egy kulturális témájú törvénymódosító csomagba volt bújtatva.

A Mi Hazánk Mozgalom nem a béremelés ellen emel szót, hiszen köztünk is több településvezető van, akiknek a bére messze alulmarad a hasonló vezetői kategóriához képest, de azt is látjuk, hogy a település rovására nem lehet a bértömeget növelni. Éppen ezért a Mi Hazánk sürgeti, hogy a kormány ne megszorítsa, ne kifossza, ne ellehetetlenítse az önkormányzatokat, hanem a központi költségvetés terhére rendezze az ott dolgozók bérét, legyen az közfoglalkoztatott, közalkalmazott, köztisztviselő, vagy épp a polgármester! A kormány legalább azoknál a kisfalvaknál vagy nehéz helyzetben lévő településeknél biztosítsa a forrást, ahol a település az adóerő képessége szerint se tudja ezt a megemelt bért kigazdálkodni! - írja közleményében Dócs Dávid, a Mi Hazánk alelnöke, Cserháthaláp polgármestere.