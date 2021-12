Anyaország :: 2021. december 21. 12:30 ::

Nép általi államfőválasztást és dr. Popély Gyulát javasolja a Mi Hazánk

A választások előtt néhány héttel, egy leköszönő Országgyűlés által megszavazott köztársasági elnök helyett valódi választási lehetőséget, komolyabb legitimitású, nép általi államfőválasztást szorgalmaz a Mi Hazánk Mozgalom, melynek jelöltje Popély Gyula felvidéki történész, az MTA doktora. Alább folytatódik a közleményük.



Szimbolikus, hogy a nemzet összetartozását is megtestesítő jelöltet állítunk a legfőbb közjogi méltóság betöltésére, aki nemcsak tudományos munkásságát tekintve kiemelkedő (illetve vezetői alkalmasságát is bebizonyította a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyetteseként), hanem nemzeti elkötelezettségéről is számos alkalommal tanúbizonyságot tett. Életútjában nincsenek vargabetűk, közéleti szerepvállalása során mindig kiállt a magyarság ügye mellett, többször komoly egyéni áldozatokat is vállalva. Popély Gyula az egyetlen pozsonyi magyar általános iskola és gimnázium igazgatója volt 1991-’97-ig, amikor a magyarellenes Meciar-kormány kirúgatta, mert a kétnyelvű bizonyítványok állami betiltása ellenére Popély Gyula ragaszkodott a magyar nyelvű közokiratok kiállításához. A nemzeti ellenállás hőseként tekintett rá a magyarság akkor, az első Orbán-kormány mégis hagyta, hogy 25 hónapig állástalan legyen – végül Raffay Ernő segítségével lehetett a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója.

A Fidesz jelöltje, Novák Katalin sajnos nem tudott megbirkózni hazánk legnagyobb problémájával, a katasztrofális demográfiai folyamatokkal, továbbra is vészesen fogy a magyarság, így kisebbséggé válhatunk saját hazánkban. Bár a kormányzati erőfeszítéseket a Mi Hazánk támogatta a népesedéspolitikában, de aki a megélhetési gyermekvállalással, a cigányság népességrobbanásával nem mer szembenézni, az nem alkalmas államfőnek sem - szögezi le Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke.