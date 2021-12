Anyaország, Koronavírus :: 2021. december 29. 15:11 ::

Dúró: ez nem munka-, hanem oltásalapú társadalom

Nemcsak az oltás felvétele kötelező bizonyos munkahelyeken, a háziorvosoknak most már az oltás beadása is, ami újabb elképesztő lépés a kormány részéről.

És ha valaki nem az előírás szerint jár el, megbüntetik akár ötmillió forintra. Őrület, hogy mit meg nem enged magának a kormány, hiszen vannak olyan orvosok és egészségügyi dolgozók, akik nem adnak be covid-oltásokat, őket most ismét semmibe veszi Müller Cecíliáék ezen döntése.

Felháborító, hogy sokaknak az állásukba kerül, ha nem oltatják be magukat, és már a gyerekeket is elkezdték hátrányosan megkülönböztetni az iskolákban is, ami különösen aljas és kegyetlen. Nem beszélhetünk arról, hogy szabadon választható az oltás, és a Mi Hazánkon kívül nincs olyan párt, amely ez ellen tiltakozna. Ellenezzük a gyerekek oltását is, és a kötelező oltást is elutasítjuk.

A kormány arról beszél, hogy munkaalapú társadalmat hoz létre, holott ez már egy oltásalapú társadalom: még a munkáját is elveszik annak az állami szférában, aki nem kér ebből a vakcinából. A Mi Hazánk nem véletlenül vallja: elég a Covid-diktatúrából! - írja bejegyzésében a Mi Hazánk elnökhelyettese.