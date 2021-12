Anyaország :: 2021. december 31. 16:12 ::

Hősök nyomában - Eszterházy Antal

Hősök nyomában sorozatunk idei utolsó része ismét egy kuruc fővezérrel, Eszterházy Antal tábornaggyal foglalkozik. Gróf galántai Eszterházy Antal tábornagy nem tartozik a túlságosan sokszor emlegetett kuruc vezetők közé, személyével főleg a 19. században, és a 20. század elején működő Thaly Kálmán foglalkozott, aki íróként és országgyűlési képviselőként a kuruc kor egyik korabeli kutatójának számított. Gróf Eszterházy Antal kurucz generális tábori könyve 1706-1709 című munkája– mint ahogy Thaly nagy "kuruc-rajongó" volt (nem a portálé) – természetesen igyekszik minél pozitívabb színben feltüntetni a grófot, ám az esetleges részrehajlások ellenére is értékes forrásanyag (a mű egyébként szabadon olvasható az Országos Széchényi Könyvtár elektronikus könyvtárában).



Gróf Eszterházy Antal (képek forrása: Wikipédia)

Esterházy Antal 1676. február 3-án született Galántán, Esterházy Ferenc és Thököly Katalin gyermekeként. Katalin Thököly Imre nővére volt, így Antal a fejedelem unokaöccse is egyben. Mint a korban oly sokan, Eszterházy Antal is katonai pályára került, belépett a császári seregbe, ahol 1697-től harcolt a török ellen indított terület visszafoglaló hadjáratban, 1698-ban Temesvár mellett fogságba is esett. A török fogságból a karlócai békét követően szabadult ki 1699 áprilisában, hazatérte után harcolt az 1701-ben kitört spanyol örökösödési háborúban. Első feleségét, Erdődy Juliannát 1695-ben vette el, e házasság révén ismerkedett meg Bercsényi Miklóssal, akinek később még lesz szerepe Esterházy életében. Julianna azonban már 1696 decemberében elhunyt, így a török fogság után ismét megházasodott, ebből a házasságból egy gyermeke élte meg a felnőttkort, az 1705-ben született Eszterházy Bálint.

Esterházy Antal 1703-ban Komárom vármegye főispánja lett, Oroszlány és Csákvár telepítőjeként is ismeretes. Csapatai élén Rákóczi kurucai ellen vezénylik, Esterházy tehát ekkor még a császári oldalon állt. A kurucokkal többször kapcsolatba került, végül egy színlelt elfogás keretében állt át hozzájuk 1704 május 17-én, amikor a szintén császáriból kuruccá lett Forgách Simon dunántúli hadjáratot vezetett az udvar ellen. Károlyi mellett egyrészt az ő hatására és saját sérelmei miatt állt át Rákócziék oldalára, de ezenkívül két másik ok is felsorakoztatható: hazájához, Magyarországhoz való hűsége és ragaszkodása, illetőleg – vélhetően – a császári oldalon álló rác katonák indokolatlan kegyetlenkedései.

Esterházy először – értelemszerűen – tábornokként a Dunántúlon harcolt, hadjáratot vezetett a rácok ellen, majd részt vett a nagyszombati csatában, 1704. december 26-án. Itt a sereg bal szárnyát vezette, s noha a csata a kurucok vereségével ért véget, Eszterházy ismét kiválóan helyt állt.

1705-ben a Felvidéken harcolt – többek között Bercsényi oldalán – és szervezkedett, kassai tartózkodása alatt pedig olyat javasolt a fejedelemnek, amely kirívó és úttörő volt a korszakban. Az ország és az európai hatalmak céljából Rákóczit arra igyekezett rávenni, hogy jelentessenek meg rendszeresen megjelenő hírlapot, amelynek szerkesztésében ő maga is szívesen részt vett volna. Egy példányt összeállított és Rákóczi rendelkezésére bocsájtott, aki megvalósította az ötletet, ám a szerkesztéssel végül nem Eszterházyt, hanem Ráday Pálét bízta meg. Esterházy példányának sorsa ismeretlen.

1706-ban Kassa helyett már Lőcse lesz Eszterházy székhelye, június 28-án Rákóczi tábornaggyá és dunántúli főkapitánnyá léptette elő, itt az osztrák sáncokat rendszeresen támadta, a soproni védvonaltól nyugatra Bécs külvárosáig mindent felégetett. 1707-ben Rákóczi az érsekújvári főkapitányság vezetését bízta rá, 1708-ban ismét a Dunántúlon harcolt. Bevette és lerombolta Körmend várát, kétszer betört Ausztriába is, maga a császár is alig tudott tőle elmenekülni.

1709-ben tovább harcolt a Dunántúlon, annak ellenére, hogy a szabadságharc Trencsén után már egyértelműen elveszett. Maga Eszterházy Antal sem bírt már a Heister tábornok vezette túlerőkkel, aki módszeresen számolta fel a kuruc állásokat. Eszterházy Érsekújvárba vonult vissza. 1710 februárjában kifosztotta a császáriak tavarnoki élelmiszerraktárát, ám ősszel Sárospatakot – Rákóczi kérésre ellenére – már nem tudta megvédeni, a császári csapatok elkergették. 1711 február 17-én keltezte utolsó magyarországi levelét, aztán áprilisban Lengyelországba távozott.

1711 április 29., tehát a szatmári béke megkötése után ugyanezen év őszén Forgáchal kegyelemért folyamodnak az udvar felé, ám kérvényüket az egyébként kedvező békefeltételek ellenére is elutasították. 1716-ig Lengyelországban bujdosott, ebben az időszakban hunyt el második felesége is, majd 1716-ban az Oszmán Birodalomba távozott. Mivel ekkor dúlt a Habsburg-Oszmán háború, Eszterházy olyat tett, amely már nehezebben összeegyeztethető a hazaszeretettel. 1717 augusztusában renegát kurucokkal, moldvaiakkal és tatárokkal szövetségben – oszmán védnökség alatt – betört Erdélybe. Mivel a törökök el akarták foglalni Erdélyt, Eszterházynak kapóra jött a hadjárat, az erdélyi lakosságot pedig Rákóczi nevével próbálták a török oldalára csábítani, sikertelenül. Ennek fő oka a tatárok által elkövetett féktelen pusztítás volt, melynek Eszterházy semmilyen gátat nem szabott, igaz amazok nem is tartoztak a parancsnoksága alá. A lakosság a császáriak oldalára állt, a tatárokat pedig pár hét alatt szétverték. Ez az esemény vonult be Magyarország történelmébe "utolsó tatárjárás" néven, lévén többet tatárok nem léptek magyar földre (ha az 1944-45-ös szovjet inváziót nem számítjuk bele).

A háborút követően Isztambulban, Moldvában, majd Bulgáriában élt, 1721-ben követte a fejedelmet Rodostóba. Egy évvel később, 1722. augusztus 8-án hunyt el pestisben. Hamvait 1906-ban hazaszállították, október 29-én helyezték végső nyugalomra Kassán, a Szent Erzsébet-székesegyházban II. Rákóczi Ferenccel, Zrínyi Ilonával és másokkal együtt.



Kripta a kassai Szent Erzsébet-főszékesegyházban, ahol Esterházy Antal is nyugszik

Esterházy Antal képében egy korabeli gróf tipikus katonai életpályára tárul elénk, azaz tárult volna, ha nem dönt úgy, hogy átáll Rákócziék oldalára. A vesztes szabadságharcot követő enyhe szatmári béke ellenére kegyelmet nem kapott, így az egykori fényes karrier előtt álló hadvezér sok más sorstársához hasonlóan bujkálni kényszerült. Ha nem számítjuk a Habsburg-Oszmán háború idején tanúsított magatartását, az utolsó tatárjárásban játszott vitathatatlan negatív szerepét (a pusztításért sokan őt magát tartották felelősnek) egy, a viharos magyar történelem elszánt, tettre kész, ám jobbára elfeledett hadvezetőjét ismerhetjük meg személyében.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

