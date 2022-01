Anyaország :: 2022. január 11. 20:32 ::

Büntetőeljárásban vizsgálják az olasz hatóságok Homonnay halálát, részleteket nem árulnak el

Büntetőeljárás keretében vizsgálják Homonnay Gergely halálát az olasz hatóságok, erősítette meg a Telexnek emailben a római ügyészség titkársága.

Ezt írták nekik:

Az üggyel kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelmére hivatkozva közöljük, hogy a Hivatal a kért információkat nem tudja megadni, mivel a kérdéses büntetőeljárás jelenleg még nyomozati titoktartás alá tartozik.

A kérdéseikre tehát nem válaszoltak, de a büntetőeljárás tényét hivatalosan igazolták. Az ügyészséget telefonon is megpróbálták elérni, de hasonlóan az emailben írtakhoz, nem kívántak semmilyen részletet megosztani a nyomozásról.

Homonnay Gergely ügyvédjével múlt héten beszéltek a lap részéről. Arra a kérdésre, hogy mennyit árult el neki az olasz rendőrség Homonnay halálának körülményeiről, valamint az eljárás állásáról, azt mondta, természetesen szinte semmit, hiszen folyamatban lévő, komoly eljárásról van szó.

Az ügyvéd óva intett attól is, hogy az olasz sajtóban felröppenő állításokat bárki készpénznek vegye. Elmondása szerint ugyanis rákérdezett a nyomozóknál arra, hogy nagyjából helytállóak-e a sajtóban megjelent információk, és azt a választ kapta, hogy nem, avagy nem mindenben. Az ügyvéd akkor arról is beszélt, hogy az internetes találgatásoknál sokkal komolyabb, komplexebb ez az ügy. Egyelőre korántsem tisztázott, egyáltalán ki volt ott a római klubban a buzeráns halála előtt, és zavarosak a megtalálásának körülményei is.

Homonnay halálát követően elsőként a Corriere della Sera arról írt, hogy Homonnayt egy olyan római buziklub törökfürdőjében találták meg eszméletlenül január elsején délelőtt, ahol egy ideje tag volt, és ahová szilveszter hajnali 5 tájban érkezett. A cikk szerint a magyar íróra egyedül, ruhátlanul találtak rá, és Homonnay – akit a megtalálása után már nem tudtak újraéleszteni – egy másik férfival érkezhetett.

Az első hírek szerint Homonnaynak szív- és a keringésleállás okozta a halálát, a helyszínen talált kábítószergyanús anyagok, egy zacskó fehér por és néhány fiola miatt pedig eljárás indult. Azt, hogy a nemrégiben rákos megbetegedésből felgyógyult Homonnay kábítószerrel élt, ügyvédje, barátai és családja is lelkesen tagadja.

Kapcsolódó: