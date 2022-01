Alaposan elszámolta magát a szivárványkoalíció – mostanra már biztossá vált, hogy nem lesz népszavazás a Fudan egyetemről és az álláskeresési járadék meghosszabbításáról, írja a Magyar Jelen.

A balliberális ellenzék eredeti terve szerint azt akarta volna elérni, hogy a kormány kérdéseire válaszul az ő népszavazási kezdeményezésükről is április 3-án, a soron következő országgyűlési választással egyszerre lehessen szavazni.

Az érintett témák a Fudan egyetem és az álláskeresési támogatás lettek volna, de az előzetes fogadkozások ellenére sem sikerül összegyűjteniük a kellő számú aláírást, az előválasztás lendülete erre már nem volt elég.

Az máig nem derült ki, hogy a 99 Mozgalom milyen elánnal vette ki a részét a gyűjtésből, de a Momentum elnöke már utalt arra, hogy valakik visszatartják az aktivistáikat, mert meg szertnék fúrni “az ellenzék” közös sikerét.

A rossz rajt után Barabás Richárd már január 10 -ét, Ungár Péter pedig 15-ét kommunikálta az aláírások sikeres összegyűjtésének dátumaként. Karácsony Gergely előrejelzése még a többihez képest is durva melléfogás, hiszen nemhogy december 31-ig, de azóta sem sikerült összegyűjteni a kellő darabszámot. Az aláírásgyűjtés még néhány nappal ezelőtt is alig százezernél járt, így már biztos, hogy április 3-án ezek a kérdések nem lesznek a szavazólapon.

Külön érdekesség, hogy a bukott népszavazás miatt a közös jelszót is le kell cserélni, mert az előválasztás–népszavazás–kormányváltás hármas már a második elemnél bedőlt. Választási jelszavak potenciálisan egy sikertelen választási eredmény után szoktak elbukni, de a jelek szerint a szivárványkoalíciónak ebben is sikerült progresszívnek és formabontónak mutatkoznia.

A Márki-Zay mögött csoportosuló erők közti feszültségeket és a kampánystábban lévő fejetlenséget az elemzők a Mi Hazánk szisztematikus építkezésével és erősödésével szokták szembeállítani. A radikális, nemzeti formáció ismételten több ezres megmozdulást tartott az oltások kötelezővé tétele, az oltatlanok diszkriminálása és a gyerekek beoltása ellen.

A Mi Hazánk már elkezdte kampányát, a párt elnöksége és kormányfőjelöltje is folyamatosan országjáráson van, tájékoztatásuk szerint a választásokig ötszáznál is több rendezvényt fognak megtartani. A lakossági fórumokat még a legkisebb településeken is nagy érdeklődés kíséri, ráadásul a párt hónapokkal ezelőtt megnevezte mind a 106 jelöltjét, amely nagyban hozzájárulhatott ahhoz, hogy a legfrissebb mérések 7% fölé jelzik Magyarország egyetlen kötelező oltást ellenző pártját, véli a Magyar Jelen.