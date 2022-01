Anyaország :: 2022. január 22. 19:09 ::

Csak a Mi Hazánknak van államfőjelöltje Novák Katalinnal szemben

Gyurcsány Ferenc és Jakab Péter közölte Márki-Zay Péterrel, hogy nem lesz önálló frakciója - mondta el egy interjúban az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. A baloldali politikus arról is beszélt, hogy az ellenzék nem jelöl köztársasági elnököt. Szóba került az is, hogy a baloldal pártjainak soraiban temérdek áruló található, továbbá, hogy az ellenzék nem vett részt teljes erőbedobással a saját maga által kezdeményezett népszavazási aláírásgyűjtésben. Mindezekből kitűnik, hogy óriási a fejetlenség a balliberális, globalista táboron belül, már most egymást marják, elképzelhető tehát, hogy milyen katasztrofális következményekkel járna Magyarország számára, ha ők kerülnének hatalomra - írja közleményében a Mi Hazánk Mozgalom. Alább a folytatás.

A Mi Hazánk éppen ezért elutasítja a Gyurcsány-koalíciót, ahogyan a Fidesz korrupt, uram-bátyám rendszerét is. Egyedüli ellenzéki erőként csak nekünk van köztársaságielnök-jelöltünk is, dr. Popély Gyula személyében.

Szimbolikus, hogy a nemzet összetartozását is megtestesítő jelöltet állítunk a legfőbb közjogi méltóság betöltésére, aki nemcsak tudományos munkásságát tekintve kiemelkedő (illetve vezetői alkalmasságát is bebizonyította a Károli Gáspár Református Egyetem rektorhelyetteseként), hanem nemzeti elkötelezettségéről is számos alkalommal tanúbizonyságot tett. Életútjában nincsenek vargabetűk, közéleti szerepvállalása során mindig kiállt a magyarság ügye mellett, többször komoly egyéni áldozatokat is vállalva. Popély Gyula az egyetlen pozsonyi magyar általános iskola és gimnázium igazgatója volt 1991-97-ig, amikor a magyarellenes Meciar-kormány kirúgatta, mert a kétnyelvű bizonyítványok állami betiltása ellenére Popély ragaszkodott a magyar nyelvű közokiratok kiállításához. A nemzeti ellenállás hőseként tekintett rá a magyarság akkor, az első Orbán-kormány mégis hagyta, hogy 25 hónapig állástalan legyen – végül Raffay Ernő segítségével lehetett a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója.

A Mi Hazánk egyúttal komolyabb legitimitású, nép általi államfőválasztást szorgalmaz.