Teljessé vált a H145M-helikopterflotta

A honvédelmi miniszter a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program fontos mérföldkövének nevezte a H145M típusú többcélú könnyű helikopterflotta teljessé válását kedden az MH 86. Szolnok Helikopter Bázison.



Fotók: MTI/Mészáros János

Benkő Tibor a Mérföldkő a haderőfejlesztésben? Könnyűhelikopter-képességcél elérése című rendezvényen elmondta: tavaly decemberben érkezett a H145M többcélú könnyű helikopterflotta utolsó, huszadik gépe a szolnoki bázisra.

Kiemelte, megvalósult, amit terveztek, a magyar kormány támogatásával, a magyar katonák példaértékű hozzáállásával. Hozzátette, már a program indulásakor megfogalmazták: a biztonsági helyzet romlása a térségünkben, Európában, a világban megköveteli, hogy éberen, felkészülten álljanak Magyarország és a magyar emberek szolgálatába.

A technikai eszközök beszerzése, rendszerbe állítása, a kutatás, fejlesztés és innováció a hadiipar fejlesztésével együtt megteremti a honvédelmi és haderőfejlesztési program technikai feltételét - mondta, hangsúlyozva: a program másik pillére a katonákról szól, akik képesek ezeket a modern technikai eszközöket "mesterien" kezelni.

Benkő Tibor arról is beszélt, hogy a környezetünk biztonsági helyzete nem javult. Közölte, napjainkban arról beszélünk, hogy Ukrajna és Oroszország viszonylatában "lesz háború vagy nem lesz háború". Magyarországnak mint szomszéd országnak "nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk, mi békét és biztonságot szeretnénk" - tette hozzá.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarország a világ legerősebb szövetségi rendszerének, a NATO-nak elhivatott, elkötelezett tagja, ebben a szövetségben "feladatunk, kötelességünk van", és ezeket csak 21. századi technikai eszközökkel és kiválóan felkészített katonákkal lehet megoldani.

Hozzátette: a Zrínyi 2026 program az első harmadánál jár, érkeznek majd további technikai eszközök. A légierő további fejlesztései között sorolta fel a többi között, hogy 2023-tól 2025-ig érkeznek a H225 típusú helikopterek, összesen 16 gép.

Benkő Tibor megemlítette, hogy az első H145M típusú helikopterekkel már több mint 6000 órát repültek, és megindították a pilótaképzést. Hangsúlyozta: azt szeretnék, ha a katonák elismert, megbecsült tagjai lennének Magyarországnak. Ezért indították útjára az életpályamodellt és biztosítják az illetmények megfelelő emelését. Szólt arról, hogy hat havi illetményt folyósítanak a napokban a katonáknak.

Maróth Gáspár, védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos az eseményen azt mondta: az elmúlt időszakban nem évek alatt, hanem hónapok vagy akár órák alatt fejlődtek ki konfliktusok. A legfontosabb, hogy ezek a helikopterek a megérkezés után hadrendbe is tudnak állni a megfelelő szinten. Hozzátette: a szolnokiak jelesre vizsgáztak nemzetközi összehasonlításban is az elmúlt időszakban végrehajtott közös kiképzési gyakorlatokon. Hangsúlyozta: nemcsak haderőt építenek, hanem azzal párhuzamosan hadiipart is. Szólt arról, hogy az Airbus legújabb gyáregysége Gyulán épül fel, és Magyarországot kívánják az Airbus-helikopterek karbantartási, felújítási feladatainak régiós központjává tenni.

Maróth Gáspár úgy fogalmazott, hogy "Európa ma nem Brüsszelben van", hanem az egyes országok közti együttműködésben, "az európai emberek szívében". Úgy fogalmazott: az Airbuson keresztül Németországgal, Angliával, Franciaországgal, Spanyolországgal és Olaszországgal "vagyunk egy közös hajóban". Ezekkel az országokkal Magyarország felkerült az "európai légijárműipar térképére" - jelentette ki.

Matthieu Louvot, az Airbus ügyvezető alelnöke, az Airbus-helikopterek igazgatóságának tagja, programvezetője kiemelte: a H145M a legmodernebb, legsokoldalúbb harci helikopter a világon, és a Magyar Honvédség már a birtokában tudhatja ezeket a gépeket. Kiemelte, példátlan gyorsasággal tudták teljesíteni ezt a projektet. Szólt arról, hogy 2023-tól 2025-ig 16 H225 típusú helikoptert fognak szállítani Magyarországra, amely így a legmodernebb helikopterflottával rendelkezik majd Kelet-Közép-Európában. Megemlítette, hogy Gyulán fogják létrehozni a legmodernebb ipari követelményeknek is megfelelő begyártóüzemüket, ahol 225 alkalmazott fog dolgozni, a projekt ebben az évben kezdődik.

Koller József dandártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka elmondta: a H145M helikopterekkel több mint 6000 órát repültek jelentős probléma, baleset nélkül. Kilencven repülőműszaki és ötven pilóta vett részt átképzésen Donauwörthben, mindenki sikeresen elvégezte. Hangsúlyozta, a helikopterek üzemeltetése és karbantartása területén a Magyar Honvédség történetében korábban nem látott szintet értek el.

A beszédek után a Honvédelemért kitüntető cím babérkoszorúval ékesített fokozatát Emperger Ferenc nyugállományú őrnagynak adta át Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Az esemény végén Kálinger Roland alezredes, katolikus tábori lelkész megáldotta a H145M helikopterflottát.

