Anyaország :: 2022. február 18. 19:20 ::

Dúró Dóra hivatalosan is jelölt lett

Hivatalosan is jelöltté váltam Józsefvárosban és Ferencvárosban, miután ma a bizottság ezt nyilvántartásba vette, így Budapest 6-os választókerületében is van harmadik út. A Mi Hazánk országosan is megmutatja erejét, hiszen folyamatosan gyűjtjük az ajánlásokat Budapesten és vidéken, hogy azoknak is legyen választása, akik nem kérnek az elmúlt harminc év politikájából írja közleményében Dúró Dóra. Ezután emlékeztett arra, hogy - többek között - mi az, amit másnak esze ágában sincs képviselnie: