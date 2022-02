Anyaország, Elcsatolt részek :: 2022. február 25. 14:07 ::

Zelenszkij ENSZ-békemissziót kért, Toroczkai eljuttatta nekik a kárpátaljai népszavazásról szóló dokumentációt

Magyarország nem sodródhat bele az ukrajnai háborúba, amely valójában az új, egypólusú világrend kialakítása miatt robbant ki. A Covid-vakcinák politikai, gazdasági „háborúja” kapcsán is láthattuk, hogyan próbálják az orosz vakcinát kiszorítani a nemzetközi piacról, az ukrán hadsereget pedig amerikai fegyverekkel látták el az elmúlt években. A balliberális oldal, amelynek miniszterelnök-jelöltje, vagy a Momentum alapítója, fegyvereket küldene Ukrajnába, tehát gyakorlatilag fegyveresen avatkozna be a magyarellenes ukrán kormány oldalán a háborúba, globális uraik parancsának engedelmeskedve, pusztulást hozna Magyarországnak - írja a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, alább a folytatás.

Ezt mindenképpen meg kell akadályozni. Oroszország, amely a világ vezető nukleáris nagyhatalma, világosan megfenyegetett minden olyan országot, amely fegyveresen avatkozna be az az ukrajnai háborúba azzal, hogy a „világtörténelemben nem látott” válaszcsapással számolhat. Ez pedig nyilván atomcsapást jelentene. Hasonló kockázatot jelent az amerikai csapatok Magyarországra érkezése is, ez ellen is tiltakozunk. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk!

A magyar kormány álláspontja is elfogadhatatlan, amely Brüsszelnek és Amerikának engedelmeskedve, nem csupán máris megengedte, hogy kétszáz amerikai katona érkezzen hazánkba, de folyamatosan Ukrajna területi integritását hangoztatja, ahelyett, hogy jobban fókuszálna a kárpátaljai magyarok helyzetére. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy akár egyetlen kárpátaljai magyart is a frontra vigyenek! Ezt meg kell üzenni az ukrán kormánynak. Segítenünk kell ugyanakkor a kárpátaljai magyar menekülteket, hiszen ők - ellentétben a gazdasági, főként afrikai, dél-ázsiai migránsokkal - valóban menekültek. Ezen a téren a Mi Hazánk jó példával jár elöl, mi magunk is segítünk a bajba jutott nemzettársainknak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a mai napon ENSZ-békemissziót kért Ukrajnába. Amennyiben ukrán és orosz egyetértéssel az ENSZ békés úton rendezné Ukrajna jövőbeni helyzetét, fontos az ENSZ figyelmét felhívni az 1991-es népszavazásra, amely döntött Kárpátalja önrendelkezéséről, egyfajta széleskörű autonómiáról, de amelyet a kijevi vezetés mindezidáig törvénytelenül figyelmen kívül hagyott. Ennek érdekében a kárpátaljai népszavazásról szóló dokumentációt juttattunk el az ENSZ-hez.

Toroczkai László

a Mi Hazánk elnöke, miniszterelnök-jelöltje