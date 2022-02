Anyaország, Politikusbűnözés :: 2022. február 26. 20:24 ::

Halottak tömegei "ajánlották" Gattyán és Gődény György pártját országszerte

Szerte az országban számos választási iroda, legutóbb az újbudai tett feljelentést jelöltállítási csalás miatt a Megoldás Mozgalom és a Normális Élet Pártja ajánlóíven tömegesen szereplő halottak ügyében. Gattyán és Gődény György szervezett politikusbűnözés keretében régi adatbázisokat felhasználva aláírásokat hamisító kamupártjai így akár listát is állíthatnak az elhúzódó büntetőeljárások miatt - hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

Az eddigi legtöbb, jellemzően évekkel korábban elhunyt „ajánló” Újbudán volt, ahol a Mi Hazánk választási bizottsági delegáltjának javaslatára tettek feljelentést. A Megoldás Mozgalom sajátos megoldásaként 33 elhunyt személy aláírása került jelöltjük ívére, és a szokásos 6-700 ajánlás helyett eleve gyanúsan sokat, 1076-ot adtak le, melynek többsége érvénytelennek is bizonyult, de 518-cal még így is jelöltet állíthattak. A Normális Élet Pártja ugyanúgy adott le ajánlást halottak nevében, ahogy mindkét csaló párt korábban Budapest 4. választókerületében, majd Szolnokon és még több helyen lebukott, bár a választási irodák sokszor csak érvénytelennek nyilvánítják azokat a hamisításokat, melyek valójában a választás rendje elleni bűncselekményt jelentik. A nem halott, de jórészt vélhetően ugyanúgy hamisított aláírások valódiságát nem ellenőrzi a választási iroda, így sikeresen állíthatnak jelöltet ilyen extrém esetekben is a kormányzat jóvoltából, melynek érdekében áll megosztani a kormánykritikus szavazókat.

A bizniszpártok közt terjedő névlistákon kívül Gődény György (aki az SZDSZ kampánykoordinátora volt, és Izrael-zászlós tetoválásával büszkélkedik) a postmaster@tajekoztatas.com címről küldött spam leveleiben hónapok óta gátlástalanul gyűjtötte a személyi számokat (ami csak arra lehet jó, hogy aláírást oda hamisítva ajánlásként hasznosítsa azokat).

A Mi Hazánk elkötelezett a választások tisztasága iránt, ezért arra buzdítja a választópolgárokat, hogy kérjék ki a választási irodától akár online fél perc alatt, hogy mely párt(ok) ajánlóívén szerepel most a nevük. Amennyiben visszaéltek nevükkel, az info@mihazank.hu címen tud a párt jogtanácsot adni - zárta bejegyzését Novák Előd.

