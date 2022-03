Anyaország, Koronavírus :: 2022. március 4. 09:03 ::

Orbán: "gyenge ember nem kap békét" - a koronavírus viszont visszatérhet

„A baloldal a háború oldalán áll, akkor is, ha ezt nem tudja” – többek között erről is beszélt a Kossuth rádiónak adott interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint emellett aki azt állítja, hogy a NATO megvéd bennünket, az téved, hiszen a NATO akkor véd meg minket, ha mi is készen állunk arra, hogy megvédjük magunkat. Erről egyébként Márki-Zay Péter szokott beszélni, de a kormányfő ezúttal sem ejtette ki a nevét.

Amit most látunk, az a krízisnek az eleje – ezzel kezdte szokásos péntek reggeli rádióinterjúját Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondása szerint sok menekülttel beszélt, nagyon sokan jönnek belső-Ukrajnából, ukránok is és harmadik országból érkezők is. Szavai szerint jelen pillanatban Magyarország a menedék számukra.



Végvári kapitány a migránsok, a koronavírus és a háború ellen is - legalábbis alaposan meglovagolja a témákat

A kormánynak ilyenkor rendkívül sok feladata van: nemzetbiztonsági és humanitárius teendők. Tapasztalata szerint az emberek 70-80 százaléka tovább megy, vannak, akik harmadik országból érkeznek, és hazarepülnek, míg vannak azok is, akik nem tudnak máshová menni, nekik szállást, adott esetben később iskolát kell biztosítani. Már meg is kezdték az egyeztetést a munkáltatókkal, hogy később állásuk legyenek a menekülteknek, egy idő után ugyanis el kell foglalniuk a helyüket a mi életünkben. Az egész mögött ott van az ország, a rengeteg önkéntes, köszönet a munkájukért – fogalmazott.

Ha beszélni kell, akkor Brüsszelre mindig lehet számít, ha cselekedni kell, akkor a nemzetállamokra – mondta a kormányfő annak kapcsán, hogy az Európai Unió biztosít-e segítséget. Orbán Viktor szavai szerint nem kell várni senkire, ezt nekünk kell megoldani. – Hagyjuk is ezt inkább és oldjuk meg mi – közölte.

A miniszterelnök megismételte, hogy a konfliktust tárgyalásos úton kell megoldani, ezt már sokszor elmondta. A háború kárvallottjai ugyanis Ukrajna után mi vagyunk, hiszen hozzánk érkeznek a menekültek és az oroszokra kivetett szankciókat is megérezhetjük. Ez viszont már világpolitikai, „mi segíteni tudunk a nagyoknak abban, hogy ha elakadnak, egy-egy lépést teszünk”.

Kitért az elmúlt években lezajlott magyar haderőfejlesztésre azzal, hogy „gyenge ember nem kap békét”. – Aki azt állítja, hogy a NATO megvéd bennünket, az téved. A NATO akkor véd meg minket, ha mi is készen állunk arra, hogy megvédjük magunkat – mondta. Elmondása szerint „elég erősek vagyunk ahhoz, hogy mi magunk és a szövetségeseink együtt garantálni tudjuk Magyarország biztonságát”. – Betonszilárdságú biztonságunk van, Magyarországot baj nem érheti – fogalmazott, hozzátéve, hogy egy esetben érhet baj, ha a józan eszünket elveszítjük és belesodródunk ebbe a háborúba.

Orbán Viktor ismét megemlítette, hogy stratégiai nyugalomra van szükség, nagyon nehéz helyzetben vagyunk ugyanis politikailag és érzelmileg is. Egy ilyen zaklatott helyzetben pedig könnyű hibázni, ezért nem szabad semmit elkapkodni. Úgy látja ugyanakkor, hogy „a baloldal a háború oldalán áll, akkor is, ha ezt nem tudja”. Arra hivatkozott, hogy „amit ők akarnak”, az belevisz minket a háborúba, hiszen ezt eredményezheti, ha katonát és fegyvert küldünk.

Eddig az ütötte leginkább szíven a baloldal részéről, hogy a kárpátaljai magyarok oroszbarátok. Ez szerinte egy háborús időben tett feljelentés. Hiszen ez azt üzeni az ukránoknak, hogy azok a magyarok, akik mellettetek élnek, valójában oroszbarátok, ez pedig a legközvetlenebb veszélyt hozza az ott élőkre.

A kormányfő beszélt arról, hogy vannak közvetlen veszélyek, itt említette a nyugati szankciókat. Hiszen azoknak ára van, ezt rövidtávon meg fogjuk fizetni. A kormánynak így azon kell dolgozni, hogy a közvetlen károkat enyhíteni tudjuk. Itt a Sberbankot említette, ami bebukott, az a pénz pedig ami ott elment, az hiányozni fog a gazdaságból. A második közvetlen veszélynek az energiaárak emelkedését nevezte, de a kormány védi a családokat a rezsicsökkentésnek, ugyanakkor ez is pénzbe kerül. Harmadik a felsorolásban az infláció volt, ezt is ki kell a kormánynak védeni. A középtávon jelentkező veszélyek között említette, hogy az egész európai térség gazdasági teljesítménye kisebb lesz, vagyis újra kell kalkulálni mindent. – Minél hamarabb ér véget a háború, annál kisebb lesz a bajunk – mondta.

Az interjú végén a koronavírus-járvány is szóba került, Orbán Viktor szavai szerint legyőztük az ötödik hullámot. A szakemberek azt mondták, hogy már megengedhetjük, hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásba, ezért szüntették meg a kötelező maszkhasználatot. Nem kizárt, hogy az ötödik hullám volt az utolsó, de erre garanciát nem tudunk adni – szögezte le.

(Magyar Hang)