Anyaország :: 2022. március 9. 09:18 ::

Nem volt elég kóser tejtermék, kóser hús és kóser pékáru Ungváron, de Slomóék segítettek

Ungvárra indult hétfőn az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség küldöttsége, két tonna élelmiszert vittek az ottani zsidó közösség részére, illetve azoknak, akik az ungvári Chábád közösségétől kértek segítséget — írja a Zsidó.com nyomán a Neokohn.

A csomagokba került: 800 kg kóser csirkehús a csengelei vágóhídról, 100 kg kóser pékáru és 800 liter kóser tej a Semes gyártásából, illetve 100 kg import vaj és sajt is. Ezeken felül 50 kg csokoládét és édességet is pakoltak a termékek mellé. A szállítmány pár órás autóút és határmenti ellenőrzés után meg is érkezett a célvárosba.

Eddig is biztosítottunk Budapesten szállást és kóser élelmet a menekülteknek, illetve folyamatosan kapcsolatban vagyunk a megszállt térség zsidó vezetőivel is, abban segítünk, amiben csak tudunk – tette hozzá Köves Slomó.

Egy 18 éves ukrán fiú aki a dnyeperi jesivában tanult, szintén Ungváron keresett menedéket. Elmondta, hogy mivel a rabbicsalád már jóval a háború kitörése előtt személyes okok miatt Izraelbe utazott családjával ideiglenesen, visszajönni azonban már nem tudtak -, ő olvassa a tórát és purimkor is az ő feladata lesz felolvasni Eszter könyvét a közösség ott maradt tagjai részére – mesélte Nógrádi Bálint, az EMIH gazdasági vezetője.

Jelentős probléma, hogy amire igény lenne, nem tudjuk megfelelő mennyiségben biztosítani, ugyanis a magyarországi gyártmányú kóser élelmiszer nem kifejezetten széles. Jelenleg kóser csirke, tej és pékáru az, amit tudunk majd adományozni, de például a mostani szállítmányban is a kilós kóser sajtokat Bécsből szereztük be. Felmerült, hogy szükség lenne még Ungváron több tejtermékre is, és most ezen dolgozunk, hogy egy nagyobb szállítmányt rendeljünk be Angliából és Belgiumból. A kolozsvári rabbi szintén hasonló kéréssel kereste meg az EMIH-et, nekik a mai nap folyamán egy raklap kóser húst és 300 liter kóser tejet küldünk, illetve természetesen hozzájuk is juttatunk majd tejtermékeket, amint azok megérkeznek Magyarországra – egészítette ki Nógrádi Bálint.