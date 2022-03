Anyaország, Elcsatolt részek :: 2022. március 9. 16:37 ::

Mi Hazánk: sem amerikai felvonulási terület, sem orosz "védelem" alatt álló ország nem akarunk lenni

Magyarországnak semlegesnek kell maradnia az ukrajnai konfliktusban, úgy katonai, mint gazdasági tekintetben - jelentette ki szerdai budapesti sajtótájékoztatóján Dócs Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke.

Ez a nagyok háborúja, "nem szeretnénk ebben az ütközőzónában két malomkő közé keveredni" - fogalmazott a párt alelnöke, hangsúlyozva: sem Amerika felvonulási területévé nem akarják tenni az országot, sem azt nem akarják, hogy újabb orosz "védelem", megszállás alá kerüljünk.

Elmondta: tarthatatlan és vállalhatatlan számukra Ukrajna fegyverrel és katonákkal támogatása, amikor a magyar kisebbséget az ukrán állam módszeresen elnyomja évtizedek óta.

Jelezte: nem támogatják az Oroszország elleni szankciókat sem, részint a gazdasági hatásaik miatt, részint azért, mert nem szeretnék, ha Moszkvával rossz kapcsolatban állnánk. A magyar nép biztonsága és Magyarország az első - emelte ki, jelezve: hogy ebbe beleértik a Kárpátalján élő magyarokat is, akik szerinte most boszorkányüldözés áldozatai, mivel lakosságarányuknál nagyobb mértékben hívják be őket katonának és a legnehezebb frontokra kerülnek, golyófogónak.

Hozzátette, hogy ha Ukrajna területi integritása "megkérdőjeleződne vagy megbomlana", akkor igényt tartanának Kárpátaljára.

(MTI nyomán)