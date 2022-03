Anyaország :: 2022. március 11. 09:45 ::

MZP még mindig tudja fokozni: az összefogás jelöltjeként 3 héttel a választás előtt jelenti be, hogy pártot alapít

A pártalapítás terve nem újdonság, a hódmezővásárhelyi polgármester már az ellenzéki előválasztás után is arról beszélt, hogy egy új, jobbközépnek hazudott pártot hozna létre. Most az InfoRádió Aréna című műsorában azt mondta: a pártszervezés már elindult, de nem az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom alakul párttá.



Fotó: Papajcsik Péter / Index

Tavaly októberben – miután az előválasztáson a hatpárti ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjének szavazták meg – győzelmi beszédében Márki-Zay Péter ellenzékváltást emlegetett, majd egy új jobbközép párt létrehozásáról és egy hetedik frakció tervéről értekezett. Utóbbi tervét nem támogatták az ellenzéki pártok, így arról kénytelen volt lemondani. Az InfoRádió Aréna című műsorában Márki-Zay Péter ismét arról beszélt, hogy egy új "konzervatív-szabadelvű" pártot szeretne felépíteni, amely az Európai Néppártnak is tagja lehetne, és – a négy év múlva következő országgyűlési választás után – önálló frakcióval rendelkezhetne. Azt is elmondta: nem az általa alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom alakul párttá, ugyanakkor a párszervezés elindult. Két, már meglévő pártra építhet: a Gémesi György-féle Új Kezdetre és a Pálinkás József vezette Új Világ Néppártra.

Másfél éve felvetődött, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom párttá szerveződjön, de az elnökség úgy döntött, hogy a mozgalomból nem akar pártot építeni – mondta Márki-Zay Péter az InfoRádióban. Kifejtette: az MMM közösségében most sokféle ember dolgozik, köztük hozzá hasonló módon kiábrándult korábbi Fidesz-szavazók, korábbi MDF- vagy KDNP-tagok, konzervatív, jobboldali, keresztény politikusok, de baloldali emberek, liberálisok, zöldek, nemzeti radikálisok is, őket pedig nem akarták elveszíteni. Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt azonban nem tett le arról, hogy pártot építsen.

Egy olyan, nem tolvaj konzervatív pártot szeretnénk, amelyre tisztességes emberek is, valódi keresztény emberek is nyugodtan szavazhatnak. Most ilyen nincs, ez egy óriási hiba. Nyilván ott van a Jobbik mint jobboldali párt, radikálisok, de a volt MDF-es, volt fideszes szavazók hiányolják azt, hogy egy becsületes jobboldali párt is legyen Magyarországon. Tehát még egyszer mondom, a Jobbiknak nem a tisztességét kétségbe vonva, hanem a pozícióját: ők egy keresztényszociális érzékenységű nemzeti radikális párt, mi egy konzervatív, gazdasági kérdésekben szabadelvű, európai néppárti hagyományokkal, azokat követő és az Európai Néppárthoz csatlakozó pártot szeretnénk – fogalmazott Márki-Zay Péter.

A politikus azt is elmondta: szeretnének az Új Kezdetnek és az Új Világ Néppártnak az egyesítésével és nagyon sok, akár a mozgalmában, akár azon kívül politizáló vagy aktivistaként dolgozó jobboldali, szabadelvű, keresztény embernek a részvételével egy magyarországi Európai Néppárt-tagpártot felépíteni.

Márki-Zay Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy március 15-én az Európai Néppárt vezetője, Donald Tusk is idelátogat Budapestre.

Nyilvánvaló, hogy az én varsói látogatásom vagy éppen Mikulá± Dzurindánál, az Európai Néppárt pártalapítványának vezetőjénél tett látogatásom Pozsonyban, vagy a Manfred Weberrel való beszélgetésem Brüsszelben mind azt szolgálták, hogy legyen az Európai Néppártnak Magyarországon egy jelentős szervezete. Ezt mi föl is fogjuk majd építeni – fejtette ki az ellenzéki miniszterelnök-jelölt.

Az általa korábban szorgalmazott hetedik parlamenti frakcióra is kitért, amelyet az ellenzéki összefogás pártjai elutasítottak. Márki-Zay Péter szerint ha most nem, majd a következő parlamentben lesz már saját frakciójuk. Az új párt nevével kapcsolatban kijelentette, már vannak nevek, de ezek még csak munkanevek, a bejegyzéssel lesz majd meg a végleges.

Bakiparádé kísérte a programbemutatót, négy súgógép sem volt elég



Összevissza csúszott az ellenzéki összefogás szerdai programismertetője, és a program is többször változott, mielőtt Márki-Zay Péter elmondta beszédét. A miniszterelnök-jelölt súgógépet használt, de egyes sajtóinformációk szerint még így is meg kellett vágni a szónoklatot, írja az Index.

Jelentős kavarodás előzte meg Márki-Zay Péter szerdán tartott programismertetőjét. Először csütörtök este 6 órára küldött szét meghívókat múlt pénteken az ellenzéki összefogás. Az Egységben Magyarországért meghívójában ekkor még az szerepelt, hogy többek között Jeszenszky Géza, Lukácsi Katalin, Ungváry Krisztián, Szél Bernadett szólal majd föl Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt mellett az eseményen.

Szerdán reggel aztán kiderült, hogy aznap lesz a rendezvény, ami valójában nem más, mint a közös ellenzéki programbemutató, amelyet Csak felfelé! – Az emelkedő Magyarország programja címmel tartanak meg, és követhető lesz a pártok, az Egységben Magyarországért és Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt hivatalos Facebook oldalán, valamint YouTube-csatornáján is.

Kora délután azonban Márki-Zay Péter Facebook-oldalán megjelent egy bejegyzés, hogy 6 helyett 7 órától lesz követhető a programbemutató, amelyhez külön Facebook-eseményt is létrehoztak. Ennek az eseménynek az oldalán viszont már Hadházy Ákos, Z. Kárpát Dániel és Arató Gergely szerepelt a korábban meghirdetett nevek helyett Márki-Zay Péter mellett felszólalóként.

Hat óra előtt nem sokkal kiderült, hogy technikai okok miatt csúszni fog az esemény, azonban még aznap biztosan követhető lesz a korábban meghirdetett online felületeken. Nem sokkal 6 óra után Szél Bernadett Facebook-oldalán el is indult egy élő videó a rendezvényről, amelyen viszont azt lehetett látni, hogy az eredeti programnak megfelelően Jeszenszky Géza beszél. Hamarosan azonban kiderült, hogy magának a programbemutatónak a hivatalos közvetítése este 8 órára csúszott.

A szervezési anomáliákra az ellenzéki összefogás a hvg-nek azt reagálta, hogy két külön eseményről volt szó. Magyarázatuk szerint a hivatalos programbemutató csúszott, és végül 8 óra után kezdődött. A 6 órára meghirdetett, más felszólalókkal lezajló program egy külön konferencia volt, nem a programbemutató.

A Médiaworks hírcentrumának információi szerint azonban a szervezési anomáliák és a késés valódi oka az volt, hogy Márki-Zay Péter a rendezvényen súgógépről sem tudta megfelelően elmondani a beszédét, ezért utólag kénytelenek voltak megvágni.

A látszat ellenére tehát nem élő sajtóeseményt lehetett követni. Az eseményről készült felvételekből amúgy egyértelműen kiderül, hogy négy súgógép is segítette az ellenzék kormányfőjelöltjét a teremben. Sőt a közönség tetszésnyilvánítását is gép irányíthatta, és feltételezhetően ezért tapsoltak többször is indokolatlanul a mondat közepén a jelenlévők.

Az összefogás pártjai tehát, úgy tűnik, megelégelték, hogy nem tudják megzabolázni a közös miniszterelnök-jelöltet szónoklatai közben. Már minapi Facebook-üzenetét is egyértelműen súgógép segítségével mondta el a korábban számos kellemetlen elszólása miatt magyarázkodni kényszerülő Márki-Zay.

Mint ismert, korábban még enyhébb eszközökkel próbálta az ellenzék visszafogni a miniszterelnök-jelöltet beszéd közben, mostanra viszont, úgy tűnik, a súgógépről szó szerint felolvasott szöveg mellett döntöttek mint biztos megoldás.

Az ellenzéki összefogás programjának megalkotása sem zajlott zökkenőmentesen. Többször is halasztani kellett a program bemutatóját: először február 17., majd február 25. volt a dátum, amikor bemutatták volna a programot.