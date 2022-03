Anyaország, Elcsatolt részek :: 2022. március 20. 14:50 ::

A Fidesznek Erdélyben sem tetszik a Mi Hazánk erősödése

A Mi Hazánk nemcsak használja, de mindennapjaiban is megéli a nemzet szót, így nem volt kérdés, hogy az országjárás nemcsak gúnyhatáron belülre, de azt átlépve, az elszakított országrészre is értendő. Egy nemzetben gondolkodva így Erdély felé vette útját a párt alelnöke, Dócs Dávid, hogy találkozzon a székely emberekkel és ismertesse velük a párt programját Kolozsváron és Székelyudvarhelyen is – fogalmazott lapunknak Komlódi Lóránd, a párt erdélyi szervezője.

Bár az előre beígért, más politikai beállítottságú provokátorok elmaradtak, de a Jandarmeria és a rendőrség nagy számú jelenlétének köszönhetően sokan csak a partvonalról néztek, mert senki nem szeretett volna szerepelni az archivált felvételeken. Ettől függetlenül sikeresnek ítélte meg alelnökünk az erdélyi útját, hiszen ott találkozott jó székely emberekkel, civil szervezetek képviselőivel és településvezető kollégákkal is, s egyben megemlékezett a Székely Szabadság napjáról és közelgő nemzeti ünnepünkről is – mutatott rá.

A végén úgy értékelték a dolgot, hogy:

Nem olyan fából vagyunk mi faragva, amely megtörne az első kis belekapó szellőtől!

Mint mondják, sokkal több szimpatizánsa van Erdélyben a Mi Hazánknak, mint ahogy az látszik, és ez zavarja az erdélyi magyar pártok vezetőit.

A Mi Hazánk egyre jobban erősödik és terjeszkedik Erdélyben. Pontosan tudjuk, hogy a Mi Hazánk által Kolozsváron és Székelyudvarhelyen szervezett fórumokon jelentős számú ember akart reszt venni, de több erdélyi magyar párt (különösen a Fidesz egyik ágát képező RMDSZ) mindent megtettek annak érdekében, hogy megakadályozzák részvételüket. A Fidesz az RMDSZ-en keresztül lefizeti és megfélemlíti az erdélyi médiát, nehogy rólunk szóló cikkeket vagy a fórumaink helyszíneit lehozzák, a Fidesz rengeteg pénzt fektet be Erdélybe azért, hogy szavazatokat „vásároljon” – fogalmaztak.

Ugyanezek a pártok arra használták fel azt, hogy a Fidesz finanszírozza az erdélyi magyar kiadványok többségét (mint Magyarországon) hogy megakadályozzák az Mi Hazánk terveit, hogy népszerűsítsék párt erdélyi terveit, beleértve Dócs David alelnök egyes interjúit és terveit. Innen is látszik, hogy erős a Mi Hazánk támogatottsága. A Fidesz nagyon nagy összeget költ a magyar állam a polgárok pénzéből, hogy megvásárolja az erdélyi magyarok szavazatait az RMDSZ támogatásával, amelynek vezetői úgy gazdagodtak meg a magyar állampolgárok pénzén, hogy nem védték igazan a magyar ügyet – mondták.

A kontárkodásaik egyáltalán nem szegik kedvünket, éppen ellenkezőleg, azt mutatják, hogy erővé váltunk, hogy a Virradat program értékes és következetes, es jó úton haladunk minden magyar ember érdekeinek támogatásában – zárták gondolataikat.

Lantos János – Kuruc.info