Anyaország :: 2022. március 30. 13:52 ::

"Ha egy kis pártnak a választás előtt 4 százalékot mérnek, akkor az általában be szokott jutni"

Hont András a "nagyképről":

Kijött az utolsó Medián és Závecz is. A teljes népesség körében az utóbbi 39-36-os, az előbbi 40-32-es fideszes előnyt mér az összefogós ellenzéki listával szemben. Amennyiben az ellenzékhez számítjuk a Mi Hazánkat (a kutyákat azért nem, mert nekik négy éve is volt, és most is van külön listájuk, a mi hazánkosok viszont föltehetőleg a Jobbik-tábort gyarapították legutóbb), akkor a Závecznél 39-38, a Mediánnál 40-35 az állás a teljes népességben. Ha összeadjuk a most együtt induló pártok négy évvel ezelőtti számait, akkor a Medián 2018-as márciusi eredménye 39-33 Fidesz-, a Závecz 35-32-es ellenzéki (!) előnyt mutatott.

Magyarán az ellenzék-Fidesz-arány vagy meg sem rezdült négy év alatt, vagy kifejezetten megfordult. Ez a magyar társadalom valós képe. Akik azért kaptak az elmúlt időszakban pénzt, hogy ezt megváltoztassák, vagy csak megértsék és az ellenzéki közvélemény elé tárják a tényleges képet annak okaival együtt, azok nem létező tényezők, munkájuk értékelhetetlen. Fölösleges a közmédiára vagy a pénzszórásra mutogatni, mert ez így volt négy éve is (sőt), ismertek voltak az adottságok, viszont két év szürreális járványkezelésen vagyunk túl, egy rémesen aggasztó gazdasági helyzetben, és a szomszédban háború dúl. Ez sem volt elég, hogy a magyar társadalom elköteleződésén változtasson, és ennek sokkal mélyebb okai vannak, mint holmi propaganda vagy tüneti jóléti intézkedés. Amennyiben valami brutális csoda folytán sikerülne összetákolni 103-105, akár 110 ellenzéki mandátumot, akkor sem változtatna a lényegen, az csak egy átmeneti és kudarcos periódust hozhat, miközben a jobboldali zöm hitében és haragjában megerősödve vészeli azt túl. Kipróbáltuk már ezt is.