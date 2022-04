Anyaország, Videók :: 2022. április 1. 20:13 ::

Toroczkai: 2 év alatt kell megteremteni a magyar nemzetgazdaság alapjait, nincs újabb 30 évünk

Országos kampányzáró gyűlést tart a Fővárosi Művelődési Házban a Mi Hazánk. Felszólal Toroczkai László miniszterelnök-jelölt és Dúró Dóra országgyűlési képviselő, a házigazda Novák Előd helyi önkormányzati képviselő lesz.



Videóközvetítés:

17:45: Hamarosan kezdődik a rendezvény, gyülekeznek már az emberek, a sajtó több munkatársa is jelen van. Az eseményen információnk szerint részt vesz Grzegorz Braun, lengyel parlamenti képviselő is, a Szejm tagja, a Lengyel Korona Konföderációja párt elnöke. Aki ma azért jött el Budapestre egy delegáció élén, hogy a lengyel nemzeti oldal támogatásáról biztosítsa a Mi Hazánkat a választások előtt. Nemzetközi sajtótájékoztatón mondták el ma Toroczkai Lászlóval, hogy erősíteni akarják a magyar-lengyel szövetséget, és együtt utasítják el, hogy Zelenszkij, az USA, illetve a mögöttük álló globális nagyvállalatok belerángassák országainkat a háborúba. Kiálltak az Ukrajnában élő magyarok és lengyelek jogai mellett is. (Mai kézfogásukról Toroczkai a honlapján számolt be .)

18:10: Elkezdődött a rendezvény. Telt ház van, sokan nem tudtak helyet foglalni. Közvetlenül a kezdès előtt Dúró Dóra dedikálta könyveit.

18:25: Dúró Dóra hangsúlyozta, aki azt akarja, hogy Magyarország magyar maradjon, szavazzon vasárnap a Mi Hazánkra.

18:27: A választási bizottság azt közölte velük, nem illetékesek abban, hogy a Facebook törölte a párt oldalát. Hamarosan Toroczkai László következik.

18:30: Toroczkai arról beszél, a mai napon a lengyel nemzeti oldallal közösen megfogalmazták álláspontjukat, hogy nem szabad engedni a nyomásnak, és ne vegyen részt se Lengyelország, se Magyarország ne vegyen részt a háborúban.

18:35: A pártelnök azt mondta, ha valaki 3 évvel ezelőtt azt mondja, kijárási tilalom lesz, és lehet, hogy még biofegyvert is bevetnek az emberiség ellen, és a világháború fenyeget, kevesen hitték volna. És mégis ez történt. És ilyen évek után kellett, hogy valaki elkezdje feltárni az igazságot. Ehhez képest Orbán disznóvágása és a DK tagok verekedesése tematizálta a kampányt, ami borzasztó. Ha nem lenne Mi Hazánk, amit a magyar emberek hoztak létre, most nem lenne esélye a Magyarországnak.

18:47: Elképesztő háborús dezinformáció megy a mostani helyzet kapcsán. Ha valaki felteszi a kérdéseket, ha valaki készít erről egy tényfeltáró videót, ahogyan azt Toroczkai tette, még azt is igyekeznek ellehetetleníteni a világhálón. A Mi Hazánk az elmúlt 2 évben arra vállalkozott, hogy megpróbál választ adni arra, ami a világban zajlik. Már 2018-ben is óriási unikum volt ez a mozgalom. Nem a párizsi Rotschlid-bankház egyik irodájában találták ki, hanem a magyar Alföldön született. És nem is úgy működnek, mint a Karmelitából irányított Fidesz, akik mindig belső mérések alapján igyekeznek lavírozni. Őket nem a lelkiismeretük vezérli, kizárólag egy céljuk van, mindenáron hatalmon maradni.

19:07: Hogy miért vonták vissza a Covid-intézkedéseket? Azért, mert ez volt a kampánystratégiájuk célja. Az izraeli programírók által kreált ellenségkép kellett, "amit majd le tudnak győzni a választás előtt". De ez egy nagy átverés. És éppen ezért senki ne higgye, hogy vége van, őszre már rendelte 9 milliónyi oltást, amelyekkel a gyerekeinket akarják beoltatni. Csak a Mi Hazánk lehet a garancia arra a Parlamentben, hogy ezt megakadályozza.

19:15: Beszélt a Virradat programról is, amely ugyan a DK-s Vágó Istvánból riadalmat váltott ki, de Toroczkait ez nem érdekli, hiszen több ezer magyar ember javaslatai alapján állították össze. Ez tehát a magyarok programja, a többi pártnak ilyen nincs. Viszont április 3-a nem egy végállomás, mert meg kell majd valósítani. A program nincs még kész, várják továbbra is a javaslatokat, a magyar népnek tovább kell ezt írnia. De erre az alapra építkezve tudjuk hazánkat felvirágoztatni, létrehozni az önálló magyar nemzetgazdaságot. A legfontosabb része azonban az a Virradat programnak, hogy állami beavatkozásra van szükség. Mégpedig olyanra, amely 2 év alatt megteremti a nemzetgazdaság alapjait.

19:30: Toroczkai azt állítja, az a jó híre, hogy a magyarok fejében még mindig ott van a tudás, és még mindig mi vagyunk többségben. Ezt a tudást csak használni kell, ehhez pedig politikai akarat szükséges. Azonnal drasztikusan csökkenteni kell az adóterheket, fellélegezhetnének így a magyar vállalkozások. A Mi Hazánknak valódi üzenete van az elvándorolt magyarok felé is, nem csak lózungok, új földosztást terveznek. Adnak földet a magyaroknak, ahogy ez Ásotthalmon már működő gyakorlat, csak meg kell művelni. És ami fontos, mindent vissza lehet szerezni, amit elloptak tőlünk a Fidesz és a balliberálisok kormányok alatt. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió a napokban pusztán etnikai alapon veszi el oroszok vagyonait, hát akkor hogyan akadályozhatná meg bárki abban a magyar népet, hogy visszavegye azt, ami az övé? E gondolatot vastapas fogadta, s ezzel lezárult a rendezvény hivatalos része, most lehetőséget kapnak a résztvevők, hogy feltegyék kérdéseiket.

Tudósító: Lantos János – Kuruc.info

MTI-beszámoló az eseményről:

A Mi Hazánk Mozgalom rendelkezik egyedül koncepcióval arra, hogy a magyarságot fejlődő pályára állítsa, mert sem a Fidesznek, sem a balliberális ellenzéknek nincs programja - jelentette ki a párt elnöke a szervezet kampányzáró pénteki rendezvényén, Budapesten.

Toroczkai László, a párt miniszterelnök-jelöltje úgy vélekedett, hogy ha a Mi Hazánk 2018-ban nem jön létre, ma nem volna esélye a magyarságnak.

A koronavírus formájában biofegyvert vetettek be az emberiség ellen, most pedig a harmadik világháborúval fenyegetik. Mindez a világot uraló globális nagyvállalatoknak, a gyógyszergyártóknak és a fegyvergyártóknak köszönhető, akik a legtöbbet keresik a járványon és a háborún - tette hozzá.

Az utóbbi nem Oroszország és Ukrajna konfliktusa, hanem Oroszország és a globális nagyvállalatok és az Egyesült Államok háborúja - vélekedett.

Kiderült, hazugság, hogy a vakcina megállítja a koronavírust, illetve a vakcinának is köze lehet ahhoz, hogy az elmúlt évben a második világháború legvéresebb esztendejénél is többen, 155 ezren haltak meg Magyarországon - mondta Toroczkai László.

Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese hangsúlyozta: arra vállalkoznak, hogy megvédjék a magyar családokat, kultúrát, annak érdekében, hogy Magyarország továbbra is magyar maradhasson.

Olyan időket élünk, amikor a család támadásával és a bevándorlás ösztönzésével el akarják venni identitásunkat és veszélyeztetik a létünket. Ebben a helyzetben pedig az egyetlen kivezető utat a Mi Hazánk Virradat programjának végrehajtása jelenti - mondta.

A család támadása azt a célt szolgálja, hogy összezavarják a gyermekeinket, mert két férfi és egy kutya nem család - mondta Dúró Dóra.

Novák Előd, a párt alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a közvélemény-kutatások szerint a Mi Hazánk támogatottsága elérte a hat százalékot.

A Mi Hazánk meg kívánja akadályozni egy olyan társaság hatalomra jutását, amely szivárványos zászlót tűzne a Parlamentre - tette hozzá.