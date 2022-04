Anyaország :: 2022. április 4. 00:20 ::

Toroczkai: ez még csak a kezdet, a küzdelem addig folytatódik, amíg egész Magyarországot fel nem emeljük

A pártelnök szerint nem azért építették a mozgalmukat, hogy bejussanak a parlamentbe, ez szerinte csak a kezdet, nem a végcél.

Nem volt jelen a Mi Hazánk eredményváróján, csupán annak végére érkezett meg beszédet tartani a párt elnöke, Toroczkai László, akit hatalmas taps fogadott a Budapest Kongresszusi Központban. A színpadon a párt listáján előkelő helyen szereplő politikusok álltak fel, Novák Előd pezsgőt is hozott - írja beszámolójában a HVG.

Toroczkai azt mondta, megtörtént a csoda, amiben senki nem hitt, csak a Mi Hazánk alapítói. Senki sem hitt benne, sem a hatalmat gyakorlók, sem a közvélemény-kutatók, csak a benne dolgozók – mondta a pártelnök, aki szerint a szavazók is hittek bennük. Mi hittünk a csodában – jelentette ki. A pártelnök szerint példátlan túlerővel néztek szembe, a Facebook beavatkozott a választásokba, amikor letörölte az ő és a Mi Hazánk oldalát is.

Nem csak a Facebook avatkozott be, beavatkozott a Fidesz, a balliberális tömb, hiszen a médiájukon keresztül akartak bennünket elhallgattatni – mondta Toroczkai. Marosvásárhelyre is el kellett mennünk, hogy megnézzük, mit találtak azokban a zsákokban, ahol a Mi Hazánkra adott voksok is voltak – jelentette ki a pártelnök.

Ez még csak a kezdet, nem azért építettük ezt a mozgalmat, hogy bejussunk a parlamentbe, nem ez volt a célunk, ez a kezdet ahhoz, hogy megmentsük Magyarországot, fejlődő pályára állítsuk, hogy az ország újra fejlődő pályára álljon – tette hozzá.

Készen állunk a csodák folytatására, ha kell az egész világgal szemben, de a küzdelem folytatódik addig, amíg egész Magyarországot fel nem emeljük – emelte ki Toroczkai. Szavait „csak a nemzet” kiabálás fogadta.