Anyaország :: 2022. április 8. 14:06 ::

Gyurcsány még a többieknél is gyávább patkány: a szóvivőjével mondatta el, hogy ő nem hibás, csak Márki-Zay

A katasztrofális ellenzéki vereség után a Demokratikus Koalíció és a Jobbik már vasárnap este elhintette (Gyurcsány Ferenc enyhébben, Jakab Péter nyíltabban), hogy a kudarc okát nem bennük, hanem Márki-Zay Péterben kell keresni, írja a hvg. Pénteken azonban Barkóczi Balázs, a DK szóvivője a biztosra ment, és a Facebookon magyarázta meg:

aki Gyurcsány Ferencet emlegeti a vereség okaként, téved, mert azért kizárólag Márki-Zay a felelős.



Fotó: Fb/Barkóczi Balázs

Barkóczi azt írta: „Valóban van itt egy Gyurcsány-szál a háttérben, csak nem úgy, ahogy elsőre gondolják, meg nem is annyira a háttérben.” Ezután kifejtette, hogy a 2019-es önkormányzati választási kampányban nem volt ott Márki-Zay, Gyurcsány ellenben felszántotta az országot, aminek Barkóczi szerint egyenesen arányosan volt az a hatása, hogy Budapesten, Miskolcon, Pécsen, Tatabányán, Salgótarjánban, Egerben és Szombathelyen is győzött az ellenzék. Hódmezővásárhelyen egyébként akkor megerősítették polgármesteri pozíciójában az előző évi időközi választáson megválasztott Márki-Zayt is, de erről nem ejtett szót Barkóczi. Idén azonban – miután megkérte erre Márki-Zay – Gyurcsány nem folytathatott országos kampányt, amíg a miniszterelnök-jelölt bejárta az országot. A DK szóvivője szerint ennek lett az eredménye a Fidesz-kétharmad, és az, hogy a 2019-ben megnyert városok jó részében veszített az ellenzék.

Barkóczi következtetése tehát: