2022. április 9. 13:09

Szemkilövetői értékelés az aktuális elk*rás után: legyetek ti is Gyurcsányok!

Hadd kezdjem egy viszonylag egyszerű, de súlyos állítással: az elmúlt 30 év legsúlyosabb vereségét szenvedte el ez az oldal. A vereség valójában megrendítő – erről beszélt Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke a párt szombati politikai tanácskozásán hosszan értékelve az ellenzék számára kudarcos választás eredményét. A Magyar Hang összefoglalója.



Ebben több kérdés is tisztázni kívánt, például azt, akart-e győzni az ellenzék. Gyurcsány „vérlázító gondolatnak tartja” a felvetést, hogy ne akartak volna. – Tessék ránézni Karácsony Gergelyre, mit kapott ő az elmúlt másfél évben, koholt vádakat, személyi támadást, de ment helyek százaira bíztatni az embereket – dicsérte meg a főpolgármestert. A Jobbik-elnököt is példaként említette, „nézzenek Jakab Péterre, mit kapott a parlamentben és parlamenten kívül, hogyan törölték a lábukat bele”, ehhez képest volt, hogy egy nap hat helyen volt a kampányban. Gyurcsány szerint demoralizálja „a sereget”, előtte is meg utána is, ha valaki azt állítja, nem akart győzni. A DK elnöke kiállt amellett is, hogy az elmúlt négy év fontos, megőrzendő eredménye a hatpárti egység, és szerinte a Jobbiknak is volt helye ebben az együttműködésben.



Megkapta a dicséretet az eldobásig éppen kedvenc samesza is

Nem a választóknak felelős a miniszterelnök

Az előválasztás intézményét ugyanakkor több kritikával is illette. Abban sikeresnek tartotta, hogy sikerült egységet teremtenie a versengő pártok közt a jelöltek megtalálásában, „ezt a vitát feloldotta intelligensen”. Ugyanakkor azt az elkötelezett ellenzéki sokaságot, ami a választásokig kíséri a küzdelembe menőket, javítja az esélyeket, nem tudta megteremteni. – A sokaság, ami részt vett az előválasztáson, elporladt már október 23-ára. Hogy miért nem, azt érdemes végig gondolni – vélte. Míg úgy látta, az egyéni jelöltek megtalálásban alapvetően azt a funkciót is betöltötte (pártalkukkal megtámogatott jelöltek indultak, lásd a paktumot a Jobbikkal, több helyen ellenfél sem volt a fideszesen egyfordulós versenyben - a szerk.), hogy a legjobbat válasszák ki közülük, a miniszterelnök-jelölt megtalálásban nem volt jó megközelítés az előválasztás. Ugyanis Gyurcsány szerint a kormány nem a választóknak, hanem a parlamentnek felelős: vagyis az előválasztás kiveszi abból a világból (a parlamentbe jutó pártokéból) a jelölést, amely végül őt választja.

– Délceg, mosolygós emberek, szakértők és nem szakértők intellektuális középszerrel és emberi gyávasággal képviselték, hogy életünk és vérünk az előválasztás. Itt van az életünk és itt van a vérünk, tessék megnézni – mondta.

MZP-vel elvonázták a választák lelkét, Dobrevvel győztek volna

Márki-Zay Péter nevét nem említve, de vele kapcsolatban úgy fogalmazott: volt három olyan tényező, amihez nem kellett ismerni a későbbi kampányt, lehetett tudni már az előválasztás előtt, és korlátozta a győztes jelölt mozgásterét.

„Olyan a földön nincs”, hogy egy alapvetően baloldali centrumú politikai közösség jobboldali jelöltet választ, „ez a választók lelkének, álmának elárulása” (tehát a kedvenc Jakabjának ilyen lap már nem is juthat, vagy ez annak a kimondása, hogy már mindenki baloldlainak tartja a Jobbikot? - a szerk.). Nem volt a jelölt mögött szervezeti, politikai háttér, ez olyan, mintha egy toronyházat egy darab 10-szer 10 centis fahusángra építenének. – Ha egy leendő miniszterelnök-jelölt ambíciója az ellenzék leváltása, amelynek élén győzni kellene, akkor azt öngyilkosságnak hívják – mondta. Gyurcsány szerint a politikust ezen tények ismeretében választották meg, itt ő őszintén beszélt, elmondta, hogy jobboldali, keresztény, 7 gyerek apja, ebben őt nem illetheti kritika. Szerinte csak egy valaki mondta ki, hogy ezzel a háttérrel ez a jelölt alkalmatlan: Dobrev Klára. Később Gyurcsány azt is megjegyezte: „Dobrev Klárával” győztünk volna.

Akarjatok soha le nem lépő Gyurcsányok lenni!

A politikus hosszan beszélt a „gyurcsányozásról” is. – Másfél évtizede sebeznek, vágnak, eddig nem tudtak megölni, most azt mondják – nem először – hogy kövessek el én öngyilkosságot. Megfontolom – mondta hatásszünetet tartva, hogy azzal folytassa: „megfontoltam. Nem”.

Szerinte a gyurcsányozás a Fidesz narratívája, de a Gyurcsány valójában egy magatartás, viselkedést leíró jelző, hogy „az istennek nem akar elmenni, itt van és küzd és csinálja”, hogy ő megölhetetlen és kitartó, csapatot és pártot épít. Szerinte Gyurcsányt csináltak Karácsony Gergelyből és Márki-Zay Péterből, de ha még fel is oszlatnák a DK-t, abból is Gyurcsányt csinálna Orbán rendszere, aki életében egyszer látta Gyurcsányt fényképen. – Ne védekezzetek, akarjatok Gyurcsányok lenni – szólította fel követőit.

Ugyanakkor másnak tartja azt, ha valaki az ellenzéki oldalon gyurcsányozik. Míg Orbán szájából ezt politikai kérdésnek, a gátlástalanság megnyilvánulásának tekinti, a gyurcsányozás az ellenzék részéről az intellektuális és erkölcsi kérdés: a silányság kérdése. Így azt ígérte, ő így fog ehhez politikailag és emberileg is hozzáállni. – A silányságot megvetem és küzdök ellen kitartóan – vélte. Szerinte nem magyarázkodni, bűnbakot keresni kell, hanem szembe fordulni és küzdeni, kompromisszum nélkül, becsületesen. A DK ezt fogja tenni, felemelt fejjel, büszkén, igazáért megküzdve, és nem kérnek engedélyt se a kormánytól, se mástól, hogy azt tegyék, amiben hisznek. Hogy valaki együttműködik-e velük, az a maga választása. – Mi előre megyünk és nem hátra – jelentette ki.

Szerinte egyébként Magyarországnak törvénytelen kormánya van, nem azért, mert az írott jog formális feltételeit ne elégítette volna ki a választás, hanem mert nem teljesítette a szabadság és tisztesség feltételeit Orbán rendszere. – Ez az ország erőszak áldozata, az erőszaktevőt Orbánnak hívják, aki törvénytelenül uralkodik felettünk – mondta. Szerinte a kormány tönkre tette a hazát, és a fekete leves egy része most fog következni.

Napi "teológiai" párhuzam az örök bérmálkozótól: Jézust a követői tették Jézussá

A pártelnök később arról is beszélt, az a politikus, aki utálja a pártokat, menjen el szakácstanfolyamra. Szerinte messiásokra vár az ellenzék, és a felelősség nem azoké, akik később ebbe a szerepbe jutnak, hanem a választóké, mert Jézust a követői tették Jézussá, ahogy Mohamedet is. Megismételte: nem a messiáson van a felelősség, hanem azokén, akik nem értik meg, országot vezetni felelősség, tapasztalat, tudás, ahogy a sziámi ikrek szétválasztását sem frissen végzett szakorvosokra bízzák. A lánglélek, a csodába vetett hit és a mély meggyőződés sem elég – vélte Gyurcsány hozzátéve, „tessék komolyan venni a hazát”. Hozzátette: lehetnek a demokratikus politikában partizánok, akik nem értik meg, hogy nem lehet egyéni játszmákkal revolverzeni a saját oldalukat, mert van egy elképesztően jó saját ötletük. Ezért leszögezte, a DK csak olyan kérdésekkel foglalkozik majd az ellenzéki oldalon, amelyeket valamelyik velük együttműködő párt vagy frakció terjeszt eléjük, „partizánok napi ötleteivel nem foglalkozunk”.

Felidézte, 10 év alatt 10 párt is született az ellenzéki oldalon, vagyis innen nem a változatosság hiányzik, hanem a stabilitás. Szerinte itt minden 4 évben mindenkit le akarnak kaszabolni, de feltette a kérdést: ezután jobb politikusok jöttek vagy közepesebbek? Mert ha ezt csinálják a politika világával, egyre kevésbé fognak olyanok jönni, akikre rá lehet bízni az országok. Szerinte azok, akik lemondást követelnek az ő oldalukon, nem segítenek senkinek, azontúl, hogy kiírták magukból. – Ventillálni otthon, egyedül is lehet, nem kell ezzel fellármázni az egész világot, hogy muníciót adjanak velünk szemben – mondta Gyurcsány.

A politikus végül arról beszélt, az ellenzéknek egységesebbnek és szervezettebbnek kell lennie a jövőben. Kevesebb önzés, több közös felelősségvállalás – üzente a hat pártnak jelezve, vigyázni kell egymásra.