Anyaország, LMBTQP+ :: 2022. április 10. 12:30 ::

Hazafiak beadványai nyomán kaptak bírságot az érvénytelenül szavazásért kampányoló aberrációrajongók

Alább a normalitáspártiak közleménye:

16 felforgató szervezetre szabott ki összesen 9 millió forintos bírságot a Nemzeti Választási Bizottság.

Óriási közös eredményt értünk el a világ legerősebb lobbijával szemben! Míg Nyugat-Európában minden állam hátrál, ahogyan a globális genderlobbi előrenyomul, addig Magyarországon a nemzeti szervezeteknek és személyeknek köszönhetően többmilliós bírság lett a felforgató tevékenységük következménye. Ahogyan az mindenki számára ismert, a vasárnap megtartott gyermekvédelmi népszavazáson érvénytelen szavazásra buzdítottak a genderlobbista NGO-k. Azonban ismét bebizonyosodott, hogy a "jogvédő" szervezetek" voltaképpen "jogvétő" szervezetek, ugyanis egészen egyszerűen ez a kampányuk jogellenes volt, amit most a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) is megállapított, és a maximális bírság kiszabásával nyomatékosított.



Fontos "civilek" fontos lobbija

Barcsa-Turner Gábor (HVIM) , dr. Gaudi-Nagy Tamás (NJSZ) , Budaházy Edda, a Mi Hazánk Mozgalom és több vármegyés vezető nyújtott be kifogást az NVB-hez az érvénytelen szavazásra buzdító hirdetéseket bizonyítékként csatolva. Kérték a jogsértés megállapítását és bírság kiszabását. A beadványokban hivatkoztak az NVB egy korábbi megállapítására, miszerint: „Az érvénytelen szavazat egy jogsértő szavazat, szembemegy a népszavazás céljával és a Választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseivel, az ilyen szavazatra való buzdítás ezért egy jogellenes tevékenység”.

A Bizottság az április 8-ai ülésén hozott határozataiban megállapította a jogsértést, és a HVIM-alelnök Kónyi-Kiss Botond (a Mi Hazánk által megbízott NVB-tag) és más tagok indítványainak helyt adva három esetben elrendelte a maximális, esetenként 3 millió Ft-os bírság kiszabását. Így a népszavazás érvényességét aláásó legfőbb bűnösök, a Háttér Társaság és az Amnesty International Magyarország 3-3 millió forintos bírságot kapott. Egy szintén jogsértő, érvénytelen szavazásra buzdító, sok szervezet által aláírt közlemény miatt összesen 16 szervezetnek kell szintén 3 millió forintot megfizetnie. A megbírságolt szervezeteken túl a Nemzeti Jogvédő Szolgálat kifogására a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) terhére is megállapította a Bizottság a jogsértést.

Nyugodtan nevezhetjük ezt a bátor döntést történelmi jelentőségűnek. Mi, magyarok leszünk azok, akik Európában megállítjuk a genderforradalmat, és a hagyományos világrendet felforgatni akaró törekvéseket. Erről tanúskodik az a 3,5 millió "nem" szavazat, amivel a magyarok hatalmas arányban elutasították az LMBTQP-lobbi szándékait, és ennek egy fontos állomása a tegnap kiszabott 9 milliós bírság is. A szivárványos világnak itt vége. A most kiszabott 9 millió Ft bírság közel sem fedezi azt a kárt, amit ezek az ügynökszervezetek Magyarországnak okoztak. Számukra ez aprópénz, amit a sokszáz milliós külföldi támogatásaikból nevetve ki tudnak fizetni. Ennél csak sokkal súlyosabb büntetéseket kell kapjanak, ha nem hagynak fel gyermekmegrontó tevékenységükkel! Folytatjuk a küzdelmet!

Az NVB döntése ellen 3 napon belül fellebezést nyújthatnak be a megbírságolt szervezetek. Bízunk abban, hogy a Kúria is a jogsértő cselekmények súlyának megfelelően hozza meg a döntését!

Az NVB határozatai:

Az alábbi 16 szervezetnek soványodik most a pénztárcája:

Amnesty International Magyarország

Artemisszió Alapítvány

Budapest Pride szervezőjeként a Szivárvány Misszió Alapítvány

Háttér Társaság

Labrisz Leszbikus Egyesület

Magyar Aszexuális Közösség

Magyar Helsinki Bizottság

Magyar LMBT Szövetség tagjaként az Atlasz Leszbikus, Meleg, Biszexuális Transznemű és Queer Sportegyesület

PATENT Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület

Ökotárs Alapítvány

noÁr mi vagyunk! Nonprofit Kft.

Prizma Transznemű Közösség

Szimpozion Egyesület

Szivárványcsaládokért Alapítvány

Társaság a Szabadságjogokért

Transvanilla Transznemű Egyesület

Budapest, 2022. 04. 10.

Aláírók:

Barcsa-Turner Gábor (Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom)

Budaházy Edda (Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom)

dr. Gaudi-Nagy Tamás (Nemzeti Jogvédő Szolgálat)

Frissítés: A Háttér Társaság az alábbi közleményében szerint lázong

Vasárnap több mint 1,6 millió ember fejezte ki érvénytelen szavazatával, hogy elutasítja a kormány manipulatív és félelemkeltő népszavazását. A népszavazás érvénytelensége mutatja, hogy Magyarországon többségben vannak azok, akik nem támogatják a kormány kirekesztő politikáját. Öt nappal azután, hogy a kormány propaganda-népszavazása csúfosan megbukott, a Nemzeti Választási Bizottság hirtelen rájött, hogy a hónapok óta tartó kampány “áttöri a hatalomgyakorlás alkotmányos célját”.

Az NVB 16 civil szervezetre - köztük olyanokra is, akik nem vettek részt az érvénytelen népszavazásra buzdító kampányban - 176 400 forintos, a kampány két főszervezőjére, az Amnesty International Magyarországra és a Háttér Társaságra pedig további 3-3 milliós bírságot szabott ki.



Ha már a kormányt buzizó Márki-Gay Péteréket nem sikerült kormányra segíteniük...

Az összesen közel 9 millió forintos bírság annak a hatalmas közösségnek az elhallgattatását célozza, amelyik élve a szabad véleménynyilvánítás jogával, demokratikus úton buktatta meg a kormány propaganda-népszavazását.

Az NVB is kiemelte annak fontosságát, hogy az ország sorsát érintő legfontosabb ügyek eldöntésében a polgárok közvetlenül, népszavazás útján is részt vehessenek. Vasárnap az emberek közvetlenül, a népszavazás útján üzenték meg: elég a putyini propagandából, elég a gyűlöletkeltésből! A népszavazás következménye egyértelmű: vissza kell vonni a putyini propagandatörvényt. (Ennek jogilag semmi értelme, attól, hogy egy népszavazáson nem vesznek részt elegen, az nem azt jelenti, hogy nem hozható róla törvény. Ez van, ha valaki a repedt seggével gondolkodva jogászkodik - a szerk.) Az NVB jogellenes határozata egy dologról árulkodik: már nem elég “csak” eltitkolni, hogy érvénytelen lett a népszavazás, a kormány megijedt, és most bírsággal akarja elhallgattatni azokat, akik érvénytelenítették a homofób és transzfób kampányát.

“Nem hagyjuk megfélemlíteni magunkat. Egyértelmű, hogy a kampány és a civil összefogás sikeressége miatt próbálnak elhallgattatni minket. Az NVB határozatát a Kúrián fogjuk megtámadni, ez a nyilvánvalóan jogellenes bírság el fog bukni.” -- mondta Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója.

“Az elmúlt hónapok megmutatták, mire vagyunk képesek együtt. A népszavazás érvénytelensége rengeteg embernek adott reményt. Nem fogjuk hagyni, hogy ezt elvegyék tőlünk. Folytatjuk a munkánkat egy mindenki számára biztonságos és szabad Magyarországért.” -- mondta Dudits Luca, a Háttér Társaság ügyvivője.