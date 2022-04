Szilágyi Liliána volt a Klubrádió Szavakon túl című műsorának vendége, a beszélgetést két részletben adják le, ebből az első vasárnap délután került adásba – a másodikat április 24-én adják.

Az ifjúsági olimpiai bajnok, Európa-bajnoki ezüstérmes úszónő tavaly év végén a közösségi médiában, valamint egy interjúban beszélt arról, hogy apja, dr. Szilágyi Zoltán éveket át szexuálisan, fizikálisan és mentálisan bántalmazta. Erről beszélt most is Kadarkai Endrének, megismételte, hogy Cseh László interjúját olvasva érezte úgy, hogy most van itt az ideje annak, hogy felszólaljon a bántalmazás ellen.