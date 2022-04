Anyaország :: 2022. április 20. 13:13 ::

Vádat emeltek a Borkai-ügyben - "sértettek és áldozatok"

Hat ember ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, akik Borkai Zsolt és körének adriai nyaralásáról készítettek felvételeket, majd ezzel megzsarolták az akkori győri polgármester bizalmasát.

A Borkai-féle zsarolási ügyet, valamint az Ördög ügyvédjének ügyét tavaly nyáron, a nyomozati szakaszban különválasztották egymástól. Az utóbbinak a legfrissebb fejleménye az volt, hogy március végén a Veszprémi Járásbíróság egymillió forintos pénzbüntetést szabott ki Czeglédy Csabára – akit az ügy elsőrendű vádlottjaként emlegetnek –, egy társa pedig félmillió forintos pénzbüntetést kapott, az előbbinél viszont még várni kellett a vádemelésre – mostanáig.

Most a Fővárosi Főügyészség sajtóközleményben számolt be arról, hogy a Borkai-ügyben hat olyan emberrel szemben emeltek vádat, akik egymással rokoni, illetve baráti kapcsolatban állnak. Az ügynek összesen 9 sértettje van, egyikük (a korábban kiszivárgott hangfelvételek alapján ez a személy Borkai Zsolt bizalmasa, Rákosfalvy Zoltán lehet) a különleges személyes adattal visszaélés mellett zsarolás "áldozata" is lett.

A vádirat szerint közülük egy nő 2018 májusában, egy horvátországi hajóúton több emberről szexuális tartalmú fényképeket és videófelvételeket készített. A kompromittáló felvételek készítésére a nőt a barátnője és annak férje kérte fel, amiért cserébe 100 ezer forintot ígértek.



Rákosfalvy és a "hoszteszek"

A felvételek készítését kérő személyek célja az ügyészség szerint az volt, hogy az egyik sértettet a felvételek nyilvánosságra hozatalával zsarolják. A nő a felvételeket később továbbította is nekik.

Ezt követően a felvételek a házaspártól az ő rokonaikhoz – szintén egy házaspárhoz – kerültek. Mindkét házaspár haragos viszonyban állt az ügy egyik sértettjével, ezért a kompromittáló felvételeket jogellenesen fel akarták használni. A vádlottak közül ekkor hárman vettek részt – felbujtóként, illetve bűnsegédként – a zsarolásban. Tettükhöz ügyvédi segítséget is próbáltak igénybe venni, végül azonban egyikük egy barátját kérte meg, hogy zsarolja meg a sértettet.

A vádirat szerint a zsarolásra felkért férfi 2019 márciusában felkereste a sértettet annak vidéki irodájában, és közölte, hogy megbízója csak abban az esetben nem hozza nyilvánosságra a felvételeket, ha fizet 12 millió forintot. A sértett a fenyegetés hatására 10 millió forintot ajánlott, amit a hajóúton részt vett több barátjával egyenlő arányban adtak össze. A sértett pár nappal később átadta a pénzt a közvetítőnek, aki nagy részét továbbította a megbízónak.

A vádlottak egyike később külön is megpróbálkozott az említett sértett zsarolásával, és 10 millió forintot követelt tőle azért, hogy a hajóúton készült felvételek ne kerüljenek nyilvánosságra, az illető ekkor azonban már nem fizetett.

A Fővárosi Főügyészség személyes adattal visszaélés, illetve különleges személyes adattal visszaélés vétsége, valamint zsarolás bűntette miatt a Győri Járásbíróságon emelt vádat a hat személlyel szemben. A főügyészség a szexuális tartalmú felvételeket készítő nővel szemben pénzbüntetés kiszabást indítványozta a vádiratban, míg a zsarolással is vádolt öt társával szemben börtönbüntetés, valamint pénzbüntetés az ügyészségi indítvány.

