Megint Alaptörvény-módosítást kezdeményez a kormány, most éppen a háború miatt lehet veszélyhelyzet

Orbán már tárgyal az új kormány megalakításáról

Gulyás Gergely szerint a közjogi helyzet világos: a kormány megbízatása az új Országgyűlés alakuló üléséig, május 2-ig tart. Az ülés után a kormány megbízatása megszűnik, az új kormány megalakulásáig ügyvezető kormány lesz. A tegnapi kormányüléssel politikai értelemben ért véget a mostani kabinet munkája, a miniszterelnök tárgyalásokat folytat az új kormány megalakításáról, mondta a mai kormányinfón. /Bővülő hír./



Fotó: Kaszás Tamás / Index

Kocsis Máté marad a Fidesz frakcióvezetője

A jelenlegi szándék szerint a május 16-i héten fogja az Országgyűlés megválasztani a miniszterelnököt, ezt követően 1-2 nappal alakul meg a kormány. Ennek feltétele, hogy az új Országgyűlés elfogadja a kormány szerkezetéről szóló törvényt, ezt május 2-át követően beterjesztik. Orbán Viktor tárgyalt Kocsis Máté frakcióvezetővel, akinek kormányzati feladatvállalást is ajánlott, de Kocsis Máté jelezte, ha választhat, akkor továbbra is frakcióvezető lenne, Orbán Viktor ezután Kocsis Mátét kérte fel a frakció vezetésére.

A koronavírus intenzitása csökken, de a vírus még nem tűnt el

Szerdán volt a negyedik Orbán-kormány utolsó ülése, Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány áttekintette a járványhelyzetet is. A vírus intenzitása csökken, lényegesen alacsonyabb a súlyos megbetegedések aránya, a vírus viszont még nem tűnt el.

A miniszter hozzátette: a megbetegedések számánál is azt látják, hogy a tesztek aránya csökken, ugyanakkor a megbetegedések száma erős kilengést mutat, „a koronavírus továbbra is velünk van”, illetve továbbra is az idősek és a más betegségekkel küzdők a veszélyeztetettek.

Alaptörvény-módosítást kezdeményez a kormány, a háború miatt is veszélyhelyzet lehet

Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a béke mielőbb helyreálljon, de a befolyásunk mérsékelt. Reális forgatókönyvnek nevezte, hogy a háború akár még hónapokig, sőt, évekig eltarthat. Az orosz csapatmozgásokból az látszik, hogy a jelenleginél is intenzívebb harcok jöhetnek.

A miniszter kifejtette, hogy a járványügyi veszélyhelyzet május 31-gyel megszűnik. A kormány viszont az Alaptörvény módosítását kezdeményezi, hogy háború esetén a kabinet cselekvőképessége biztosított legyen, ezért kiegészítenék a veszélyhelyzet tényállását a humanitárius katasztrófa, illetve szomszédos országban zajló háborús konfliktus esetével. Meglátják, hogy az események alakulása okot ad-e arra, hogy veszélyhelyzetet hirdessenek.

Az árstopokról később hoznak döntést

Gulyás Gergely arról számolt be, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter tájékoztatást adott a védekezésekkel kapcsolatos kiadásokról: a déli határ védelmére 600 milliárd forintot költöttek, 40 milliárd forintot az ukrán menekülthelyzetre, ennek 2 százalékát kapták uniós forrásokból, a déli határon érkező migránsokra 4 milliárd forintot kaptak, ezt az ukrán menekültekre költik.

Varga Mihály beszámolója szerint a magyar gazdaság stabil lábakon áll, az infláció a legfontosabb kérdés, az árstopokról később fog döntést hozni a kormány. Gulyás Gergely elmondta: ezek beváltak, sikerült velük az inflációt mérsékelni, a kormány által hozott 4 árstopnak a hatása jelentős, nélkülük 13 százalék lenne az infláció, velük azonban 8,6 százalékra csökkent. Ebből a rezsicsökkentés 2 százalék, 1,5 százalék az üzemanyag-stop, az élelmiszerár-stop pedig 1 százalék körüli.

A 8,6 százalékos inflációval Magyarország a középmezőnyben van az EU-ban, továbbra is mérsékelni kívánják az inflációt kormányzati intézkedésekkel.

Figyelemmel voltak az MNB prognózisára, azt jövendöli az MNB, hogy 2022 augusztus-szeptemberében kezdődhet meg az infláció csökkenése.

Nem lesz önálló egészségügyi minisztérium

Gulyás Gergely szerint az önálló egészségügyi minisztérium a baloldali kampánynak volt a része, nem lesz ilyen tárca.

Mateusz helyett Ferenc

Orbán Viktor első útjával kapcsolatban, hogy most miért nem Varsóba ment, hanem a Vatikánba, a miniszter elmondta: megtisztelőnek tartják, hogy a pápa magánlátogatáson fogadja a miniszterelnököt, de ez nem azt jelenti, hogy Lengyelország ne játszana kiemelt szerepet a magyar külpolitikában úgy, mint eddig.

Az uniós szankciók kapcsán arról is beszélt, hogy az orosz gáznak nincs alternatívája, az olaj esetében sem kedvezőbb a helyzet, több alternatíva van. Elmondta: a százhalombattai finomítónak az átállása több hónap és több százmillió forint, nem könnyen állíthatóak át az orosz olajról.

Lesz önálló oktatási minisztérium?



Az Index újságírója arra volt kíváncsi, hogy lesz-e önálló oktatási minisztérium. Gulyás Gergely elmondta: amikor a kormányalakítás végére ér a miniszterelnök, akkor a szervezeti és személyi kérdésekről is tájékoztatást ad. Általában oktatás és kultúra szokott együtt lenni, teljesen önállóan nem lesz. Az is elképzelhető, hogy kikerül az Emmi alól ez a terület.

Állítólag ellenőrzés alatt volt a drón

Az Azonnali többek között ismét arról a drónról kérdezett, amely hetekkel korábban átrepült Magyarország felett és Horvátországban zuhant le. Gulyás Gerely megismételte, hogy nem tud több információval szolgálni, csak azt tudja mondani, amit már a Honvédelmi Minisztérium kiadott közleményben. A tárca márciusban arról tájékoztatott, hogy végig ellenőrzés alatt volt a Magyarország légterébe belépett drón.

Átalakítás jöhet az egészségügyben?

Gulyás Gergely az Index kérdésére kifejtette: az új egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt egyhangúlag fogadta el a parlament, ez fontos előrelépés, és ebben az orvosi kamara hozzájárulását csak megköszönni tudják. Olyan mértékű orvosi béremelés nem volt még, mint az előző ciklusban. A miniszter úgy látja, az Országos Kórházi Főigazgatóság is beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Szeretnének továbbra is együttműködni a Magyar Orvosi Kamarával.

Marad a családtámogatási rendszer?

Kérdésre Gulyás Gergely hangsúlyozta: meg fog maradni az a gyakorlat, hogy Európában GDP-arányosan Magyarországon költik a legtöbbet családtámogatásra. A lejáró elemeket abból a szempontból vizsgálják meg, hogy a demográfiai célt jól szolgálták-e. Forráskivonásra nem kerülhet sor, sőt, a bővítésre is nyitottak.

Lesznek béketárgyalások Budapesten?

Gulyás úgy fogalmazott, hogy az orosz fél bizonyos feltételek teljesülése mellett nyitott a budapesti béketárgyalásokra, de az ukránok inkább Törökországban tárgyalnának.

Módosítani kell a költségvetést

Gulyás Gergely szerint a költségvetés módosítása szükséges, csak az infláció is indokolttá teszi. Konkrét döntés még nincs. Az a vita még nem dőlt el, hogy a jövő évi költségvetést mikor fogadják el. Ettől függ a módosítás is.

Mi lesz a ferihegyi repülőtérrel?

A kormány részéről továbbra is megvan a vásárlási szándék, de meg kell teremteni a finanszírozás feltételeit.

Nem terveznek járványügyi korlátozásokat az érettségi idejére

A Magyar Hírlap a járványhelyzetről kérdezett, hogy indokolt lehet-e a jövőben szigorítás, például az érettségi időszaka alatt.

Pillanatnyilag semmilyen korlátozást nem tervez a kormány – jelentette ki Gulyás Gergely. A jövőbe nem láthatnak, de a szelídült a vírus, az érettségi normális rendben megtartható.

Szentkirályi Alexandra arra kérdésre, hogy mire fogják fordítani az egyetemek azt a 200 milliárd forintot, amit 2022-ben kapnak, a kormányszóvivő elmondta: fejlesztésekre használhatják fel, alapvetően a modellváltó intézmények kapják.

(Index nyomán)