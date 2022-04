Anyaország :: 2022. április 29. 13:50 ::

Szijjártó a rubeles fizetésről: így csinálják a többiek is, csak nem beszélnek róla ilyen őszintén

Lehet politikailag arról beszélni, hogy más források kellenek és nincs szükség az orosz földgázra, meg hogy ez mennyire fontos, de ideológiailag és filozófiailag még senki nem tudott földgázt vásárolni, csak fizikailag - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Lendván.

A tárcavezető újságírói kérdésre válaszolt, miszerint Magyarország rubelben fizet az orosz földgázért.

A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: a nemzetközi fősodrású média nagyon durva és felháborító csúsztatást alkalmaz az egész üggyel kapcsolatban.

Az Európai Unió területére földgázt importáló nyugat-európai vállalatok egy része is annak megfelelően jár el az Oroszországból származó földgáz kifizetésekor, ahogy a szállító és az orosz állam előírta - mondta.

Szijjártó Péter kifejtette: ahhoz, hogy a jövőben is földgázt lehessen vásárolni Oroszországtól, a Gazprombanknál, amely nem áll szankciós tiltás alatt, a földgázt importáló vállalatoknak - nem az országoknak - két számlát kell nyitniuk. Egy euró- vagy dollárszámlát és egy rubelszámlát.

"Nem igaz, hogy mások ezt elutasították, csak nem beszélnek róla ilyen őszintén" - húzta alá, hozzátéve, hogy ebben a nemzetközi liberális sajtó támogatja őket.

Kifejtette: a magyar vállalat átutalja az eurót a Gazprombankbak, és ad egy megbízást annak rubelre való konvertálására. Ez rákerül a bankszámlára, amelyről kifizetik Gazpromot, amellyel a szerződést aláírta a magyar cég a szállításra.

"És ezt így csinálják a többiek is" - mutatott rá, majd ara kérte a sajtó képviselőit, ne terjesszék azt a hazug megközelítését, hogy itt van valami fajta közös európai álláspont, amiből a magyarok kihúzzák magukat.

"Számunkra természetes, hogy a földgázért úgy fizetünk, hogy az megérkezzen" - fogalmazott a miniszter, hozzátéve: a kormány számára az a legfontosabb, hogy Magyarország energiaellátásának biztonságát garantálja.

Jelezte: jelenleg fizikai, földrajzi, infrastrukturális okok miatt rá vannak szorulva arra - és úgy vélte, más európai országok is -, hogy Oroszországból importáljanak földgázt. "Ha tudnánk máshonnan is importálni, akkor megtennénk" - mondta, hangsúlyozva, hogy ehhez azonban az kell, hogy a környéken valakik új földgázmezőket fedezzenek fel és új szállítási útvonalakat építsenek. De amikor erről van szó, akkor hirtelen a nyugat-európai cégek és az amerikai cégek lelkesedése is megcsappan, ha ezekbe a projektekbe kellene beruházni - magyarázta.

"A földgázt csak fizikailag lehet megvásárolni. Politikai állásfoglalásokkal vagy politikai nyilatkozatokkal én még nem láttam, hogy fel lehetett volna fűteni egy lakást" - tette hozzá végezetül Szijártó Péter.

(MTI)