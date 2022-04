Anyaország :: 2022. április 30. 16:57 ::

Megszavazták a Mi Hazánk javaslatát: nem kerülhet szivárványos zászló Újbuda önkormányzatára

Újabb szimbolikus győzelmet aratott a Mi Hazánk: nemkívánatos többé szivárványos zászló a főváros legnépesebb kerületének polgármesteri hivatalán, így döntött előterjesztésemre az épületet üzemeltető önkormányzati cég három fős felügyelőbizottsága a DK-s elnök tiltakozása ellenére az önkormányzati mandátumomról való lemondásom előtti utolsó ülésen, országgyűlési képviselőként pedig az LMBTQP-propagandajelkép összes közintézményre tűzését megtiltó törvénymódosítást is be fogok nyújtani - írja közleményében Novák Előd, újbudai önkormányzati képviselő, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

A győzelem pár nappal azután született, hogy idén is sikeres volt a július 23-ára már januárban meghirdetett LMBTQSTB-propagandafelvonulás tavalyihoz hasonló beelőzése és kiszorítása az Andrássy útról és számos szimbolikus közterületről. A normalitáspárti magunkfajták ezt a kettős diadalt most anyák napján ünnepelhetik meg, az ország legnagyobb majálisán, amit a Mi Hazánk szervez az Óbudai-szigetre május 1-jére családi napként.

Két évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett a rendőrség, éjszakai házkutatást tartottak, DNS-mintát is vettek az ujjlenyomatvétel és a fényképkészítés mellett, mindezt pusztán az újbudai zászló két évvel ezelőtti bevonása miatt, így próbálja a kormányzat megfélemlíteni a devianciák propagálásával szemben felsorakozott, normalitáspárti erőket. Ebben az ügyben és egy másik hasonlóban még folyamatban van az eljárás ellenem, a mentelmi jogomról lemondok.

Viszont lényegében felmentettek a fővárosi önkormányzat székházáról történt zászlóeltávolítás ügyében, a bíróság jogerős ítélete szerint velem szemben „büntetés kiszabása szükségtelen”, tehát eltérő hatósági jogértelmezések vannak. A budapesti Városházáról egy 15 méteres tűzoltólétra segítségével eltávolított LMBTQP-rongy ügyében lopással gyanúsított engem a rendőrség, viszont a jogerős bírósági végzés szerint a kukába helyezés is igazolja, hogy nincs szó erről, pusztán egy spárga elvágása minősült rongálásnak, amiért pusztán figyelmeztetést kaptam. A bíróság indokolása szerint figyelembe vette, hogy „a Mi Hazánk Mozgalom alelnökeként lelkiismereti kötelességének érezte, hogy a szivárvány színű zászlót a helyéről eltávolítsa.” Ezt minden normalitáspárti aktivista tekintse bátorításnak!

De továbbra is elvárom, hogy

a szivárványos zászlót kitűző tettesek ellen indítsanak eljárást a már kint lévő magyar lobogó mint nemzeti jelkép így történő megsértése és garázdaság miatt,

hiszen a kihívóan közösségellenes, családellenes LMBTQP-mozgalom szimbólumát a normalitáspárti többség megbotránkozását kiváltva helyezték ki, az illetékes testületek döntésének hiányában.

Gyalázatosnak tartom azt is, hogy a Tarlós István vezette fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozikban éveken keresztül helyet biztosítottak az LMBTQSTB-fesztiváloknak, sorozatos tiltakozásom után végre az utolsó főpolgármesteri éveiben és azóta már nem, ez a siker ad erőt a propagandafelvonulás betiltásáért folytatott küzdelmünkben is a kormányzattal szemben. A homoszexuálisok szaporodásának módja egyértelműen a propaganda, melynek véget vetne a Mi Hazánk, hogy legalább a divat- és érdekhomoszexuálisok számát csökkentsük.

A homoszexualizmus agresszív mozgalma által hirdetett beteg büszkeséggel szemben méltósággal kellene viseljék sorsukat, nem kéne kérkedjenek devianciájukkal, normálisnak hazudva azt, ami nem az, és nem kéne gyerekek örökbefogadását követelniük sem így, hogy közben nem is akarnak normális párkapcsolatban élni. A jogaik most is egyenlőek, de többletjogokat nem támogat a Mi Hazánk, ellenezzük a természetellenes, beteges devianciák törvényesítését a homoszexuális párok házasságkötésétől kezdve a pedofíliáig mindet.

Kapcsolódó: