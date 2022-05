Anyaország :: 2022. május 9. 18:09 ::

Toroczkai az egyéni kegyelmek támogatására kérte a kormányt Budaházyék ügyében

Toroczkai László (Mi Hazánk) azt mondta ma napirend előtt: a következő parlamenti ciklusban "rengeteg bepótolnivaló", illetve "eltakarítanivaló" áll pártja előtt, ha azt szeretnék, hogy Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nagyvilágon minden magyar úgy érezze, hogy Magyarország a magyaroké.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Úgy értékelt: az alaptörvény társadalmi elfogadottsága igencsak hiányos, szinte kizárólag kormánypárti szavazatokkal fogadták el, és megalkotását nem előzte meg széles társadalmi egyeztetés. Abszurdnak és elfogadhatatlannak nevezte azokat a balliberális elképzeléseket, hogy 50 százalékos többséggel módosítsák az alaptörvényt, ugyanakkor jelezte: a Mi Hazánk azért fog dolgozni a parlamentben, hogy valamiféle egyeztetés kezdődjön el a pártok között egy alkotmányozó nemzetgyűlés "irányába".

Arra szólította fel a kormányt, tiltakozzon az ellen a terv ellen, hogy a WHO világjárvány esetén saját hatáskörben egészségügyi veszélyhelyzetet hirdethessen akár Magyarországon is. Emellett arra is felkérte a kabinetet, hogy a Budaházy György és társai ügyében zajló perben támogassák az egyéni kegyelmeket.

Orbán Balázs államtitkár úgy reagált: nem igaz, hogy az alaptörvény társadalmi elfogadottsága alacsony. Az alaptörvénynek köszönhető az, hogy a déli határokat "ostromló migránsokat" kívül lehet tartani - hangsúlyozta, hozzátéve: az alaptörvény fontos a költségvetési egyensúly fenntartása, a családok és gyermekek védelme szempontjából, valamint az alaptörvénynek köszönhető az is, hogy veszélyhelyzetben cselekedni tud a kormány.

A Mi Hazánk Mozgalmat az államtitkár arra kérte, hogy ne támadja, ne gyengítse az alkotmányos rendszert, hanem erősítse azt.

(MTI)