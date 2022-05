Anyaország :: 2022. május 19. 17:20 ::

A hétvégén is érkezik egy hidegfront

A hétvégén is átvonul egy hidegfront az ország felett, de sok csapadékra, komoly lehűlésre nem kell készülni - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken jellemzően napos idő lesz, de északnyugaton kis eséllyel előfordulhat egy-egy zápor, zivatar is. Hajnalban általában 5 és 12 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet, de a fagyzugos helyeken, völgyekben ennél hidegebb is lehet, akár fagypont köré is lehűlhet a levegő. A csúcsértékek 27 és 32 fok között várhatók.

Szombaton hidegfront vonulhat át az országon északnyugatról délkelet felé. Hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de szórványosan lehetnek záporok, zivatarok, nagyobb számban az ország délnyugati, valamint északkeleti harmadán. A csapadékgócok között maradnak száraz területek. A szél az ország nagy részén megerősödik, néhol időnként viharossá fokozódhat. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 17, délután többnyire 26 és 31 fok között alakul.

Vasárnap a többórás napsütés, illetve a fátyolfelhők mellett sokfelé gomolyfelhők képződhetnek. Általában száraz idő várható, de egy-egy zápor előfordulhat. Sok helyen megerősödik a szél is. A hajnali 7-15 fokról 23 és 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.