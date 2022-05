Anyaország :: 2022. május 25. 09:55 ::

Megjelent az Alaptörvény módosítása, életbe lépett a háborús veszélyhelyzet

Hivatalosan is megjelent az az Alaptörvény-módosítás, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be kedden, a miniszteri eskütétel után, amellyel hivatalosan is megkezdte munkáját az ötödik Orbán-kormány.



Semjén Zsolt és Orbán Viktor a parlamentben 2022. május 24-én (fotó: Bodnár Patrícia / Index)

"A Kormány szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, háborús helyzet vagy humanitárius katasztrófa, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be" – így szól az Alaptörvény 53. cikke.

Ezzel együtt a Magyar Közlönyben szintén az Ukrajnában dúló háború miatt a katasztrófavédelem és a hozzá kapcsolódó törvények is módosultak. Ez azt jelenti, hogy a katasztrófavédelem a meghatározott rendkívüli intézkedéseken és szabályokon túl „az élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonság, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat”.

A veszélyhelyzet egész Magyarország területére érvényes. Az éjjel megjelent kormányrendelet szerint

a kormány a veszélyhelyzet magyarországi következményeinek elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki;

a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek;

a kormány a veszélyhelyzet fennállásának, valamint a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések fenntartásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja;

a kormány az állampolgárok együttműködését kéri a veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedések végrehajtásában;

a veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról a települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az április 21-i Kormányinfón hangsúlyozta: a járványügyi veszélyhelyzet május 31-én megszűnik, azonban a kormány az Alaptörvény módosítását kezdeményezi, hogy háború esetén a kabinet cselekvőképessége biztosított legyen. A miniszter akkor kiemelte: kiegészítik a veszélyhelyzet tényállását a humanitárius katasztrófa, illetve szomszédos országban zajló háborús konfliktus esetével.

Varga Judit igazságügyi miniszter május 3-án a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy benyújtotta az Országgyűlésnek az Alaptörvény tizedik módosítását. A miniszter egy héttel később, május 7-én megtartotta az Alaptörvény tizedik módosításának expozéját az Országgyűlésben. A képviselők 136 igen, 36 nem szavazattal fogadták el a kétharmados támogatást igénylő módosítást.

(Index)